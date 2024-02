HERMES INTERNATIONAL : Hermès au plus haut historique après ses bons résultats annuels

Hermès (+4,99% à 2178,50 euros) est leader de l'indice CAC 40 à la faveur de solides résultats 2023. En début d'après-midi, l'action a dépassé les 2205 euros, inscrivant un nouveau record. L’année dernière, son résultat net consolidé part du groupe s'est établi à 4,31 milliards d'euros (soit 32,1% des ventes) contre 3,36 milliards d'euros en 2022. Soit "une progression de 28% qui résulte de la solide performance opérationnelle ainsi que d'une amélioration de la rémunération de la trésorerie", explique le géant du luxe.



Rentabilité record



Son résultat opérationnel courant a en outre progressé de 20% à 5,65 milliards d'euros contre 4,69 milliards d'euros en 2022. Grâce à la forte croissance des ventes et à l'impact favorable des couvertures de change, la rentabilité opérationnelle courante annuelle a atteint son plus haut niveau historique à 42,1% contre 40,5% en 2022.



Le chiffre d'affaires consolidé du groupe s'est élevé à 13,42 milliards d'euros, en hausse de 21% à taux de change constants et de 16% à taux de change courants.



Au quatrième trimestre 2023, ses ventes atteignent 3,36 milliards d'euros, en progression de 18% à taux de change constants et de 13% à taux de change courants, en dépit de la base de comparaison particulièrement élevée en Amérique et en Asie. Hermès a prolongé la tendance enregistrée au troisième trimestre grâce à une activité soutenue. Le chiffre d'affaires sur ce trimestre est supérieur de 3% au consensus du marché (3,26 milliards d'euros) et à celui d'UBS (3,19 milliards d'euros).



Le broker qui reste à l'Achat sur Hermès avec un objectif de cours inchangé à 2155 euros explique d'ailleurs que l'EBIT au second semestre 2023 est supérieur de 5% au consensus : 2,703 milliards d'euros contre 2,573 milliards d'euros (UBS anticipait 2,60 milliards d'euros), avec une marge de 40,2 % (contre un consensus de 38,9%, et de 39,7% pour UBS).



La capacité d'autofinancement atteint 5,12 milliards d'euros, en hausse de 25%. Elle a permis de financer l'ensemble des investissements opérationnels (859 millions d'euros) et la hausse du besoin en fonds de roulement (794 millions d'euros), en lien avec la forte progression de l'activité. Le cash flow disponible ajusté s'élève ainsi à 3,19 milliards d'euros.



Une solide dynamique de tous les métiers



À fin décembre, toutes les régions affichent de solides performances avec des croissances homogènes autour de 20%. L'activité progresse de 20% dans les magasins du groupe, qui ont bénéficié d'une forte demande et du renforcement du réseau de distribution exclusif, ainsi que dans le réseau des ventes en gros (+24%), portées par les ventes aux voyageurs.



Tous les métiers confirment leur solide dynamique, avec une progression "remarquable" des vêtements et accessoires, de l'horlogerie et des autres métiers Hermès.



Lors de l'Assemblée générale du 30 avril 2024, il sera proposé de fixer le dividende à 15 euros par action. L'acompte de 3,50 euros, qui sera versé le 15 février 2024, viendra en déduction du dividende qui sera décidé par l'Assemblée générale. Il sera en outre proposé un dividende exceptionnel de 10 euros par action.



Coté perspectives, à moyen terme, en dépit des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, Hermès confirme "un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux". La direction annonce des augmentations de prix de 8% à 9% pour 2024, ce qui est une autre bonne nouvelle, signale Bernstein.