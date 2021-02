HERMES : un exercice résistant clos par un excellent dernier trimestre

Hermès a réalisé en 2020 un résultat net consolidé part du groupe de 1,385 milliard d'euros, en baisse de 9%. Le résultat opérationnel courant s'élève à 1,981 milliard,en recul de 15%. La rentabilité opérationnelle courante s'améliore fortement au second semestre et atteint 31% sur l'ensemble de l'année, a souligné le groupe de luxe. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 6,389 milliards, en baisse de 6% à taux de change constants (-7% à données publiées).



L'activité a renoué avec la croissance au second semestre avec une accélération au quatrième trimestre(+16%). Le chiffre d'affaires réalisé dans les magasins du groupe en 2020 est en léger retrait(-2%).



Ce dernier chiffre montre une belle résistance après un excellent quatrième trimestre (+21%)et une performance qualifiée de "remarquable" en Asie et au Japon.



Malgré le contexte marqué par la crise sanitaire,Hermès a poursuivi le développement de son réseau de distribution, tant par les ouvertures de magasins que par les rénovations et agrandissements.



Les activités de vente en gros (-32%) sont pénalisées notamment par les ventes aux voyageurs. Le réseau s'est adapté avec souplesse aux évolutions du contexte mondial en proposant des solutions omnicanal à ses clients.



Le succès des ventes en ligne s'est confirmé dans toutes les régions, et le déploiement de la nouvelle plateforme s'est poursuivi en Asie et au Moyen-Orient.



"L'année 2020 a été marquée par une crise sanitaire et économique sans précédent. Dans ce contexte incertain, Hermès a démontré sa capacité d'adaptation, l'agilité et la solidité de son modèle artisanal.La réduction des flux touristiques a été compensée par la fidélité de la clientèle locale et par la forte progression des ventes en ligne", a résumé Hermès.



A moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.