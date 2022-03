Hermès : AlphaValue reste à Réduire

AlphaValue a confirmé sa recommandation Réduire et son objectif de cours de 1 103 euros sur Hermès. Le bureau d'études a cependant réduit sa prévision de bénéfice par action 2023 de 28,1 à 27,4 euros. Son objectif 2022 de 24,3 est inchangé. L'environnement inflationniste, les dépenses plus élevées que prévu dans la communication devraient conduire à une normalisation de la marge. Cette dernière a atteint en 2021 un record de 39,3%. Le groupe a déjà augmenté ses prix en moyenne de 3,5% en janvier, mais ne prévoit pas de nouvelles hausses cette année.



Par ailleurs, AlphaValue pense que les nombreuses incertitudes liées aux tensions géopolitiques et à la situation persistante du Covid-19 pourraient avoir des conséquences négatives sur la marge.



Hermès a fermé temporairement ses magasins en Russie (trois magasins exclusifs) et interrompu toute activité commerciale depuis le 4 mars. Cependant, la Russie représente une très faible part du chiffre de l'activité d'Hermès, soit dans le bas d'une fourchette à un chiffre, précise l'analyste.