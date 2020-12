Hermes International : A suivre aujourd'hui

Le luxe ne connait décidément pas la crise. Faisant fi de la crise sanitaire, Hermès affiche l'une des toutes meilleures performances annuelles du CAC 40 grâce à un gain de 28%. Le numéro un mondial du luxe, LVMH, a grimpé de près de 20%. Les deux titres auront décroché, début décembre, des plus hauts historiques. Kering, en revanche, s'apprête à terminer l'exercice sur un repli de près de 5%, pénalisé par le net ralentissement des ventes de sa marque phare, et principale contributrice à ses bénéfices, Gucci.



L'année a mal commencé pour les valeurs du secteur en raison des tensions politiques à Hong Kong puis des restrictions sanitaires mises en place en Asie, premier continent touché par le coronavirus.



Les actions, globalement résistantes lors des deux premiers mois de l'exercice, ont, à l'instar du reste du marché, chuté à mesure que les confinements s'imposaient en Europe et aux Etats-Unis.



Dans cet environnement très incertain, Hermès a tiré son épingle du jeu. Quand Gucci a accusé au premier trimestre une chute des ventes de 23%, Louis Vuitton de 10 à 13%, le sellier a limité son repli organique à 7,7%. Le consensus attendait une baisse de 10%.



La maison de la rue du Faubourg Saint-Honoré a pu compter sur la force de sa maroquinerie, son principal segment et le plus rentable. Hermès a justifié cette performance par un excellent mois de janvier en Chine grâce au Nouvel An.



Après un mois de février et un début mars proches du néant, les ventes sont reparties tambour battant.



Pour autant, affectées par les confinements, les ventes du deuxième trimestre ont chuté de 42% en organique. Sur le premier semestre, le chiffre d'affaires aura décru de 25% avec une marge opérationnelle courante ramenée à 21,5% contre 34,8% un an plus tôt.



En Bourse, ces chiffres ont été bien accueilli par les analystes et les investisseurs qui ont salué la résistance du modèle " ultra luxe " du groupe et ses perspectives encourageantes.



Effectivement, Hermès a ensuite bénéficié à plein de la réouverture de l'Asie puis de l'Europe et des Etats-Unis.



Après un deuxième trimestre marqué par la crise sanitaire et économique, les ventes au troisième trimestre ont rebondi (+7 % à taux de change constants) grâce à la forte activité dans les magasins du groupe (+12 % à taux de change constants), la dynamique de l'Asie et une amélioration sensible dans toutes les autres régions.



Le chiffre d'affaires à fin septembre 2020 s'est élevé à 4,288 milliards d'euros, en baisse de 14% à taux de change constants.



À moyen terme, malgré le renforcement des incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe a confirmé un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux.



Un optimisme qui s'explique par sa spécialisation dans le marché niche qu'est l'hyper luxe et par sa capacité à entretenir le désir de ses clients en Asie bien sûr, mais aussi en Europe. Dans les moments difficiles, le sellier du Faubourg Saint Honoré peut compter sur sa clientèle locale.



Dans une note publiée début décembre, UBS soulignait qu'en 2020, le secteur du luxe avait confirmé son attrait structurel, lui permettant de retrouver ses niveaux historiques.



Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, les groupes ont mis en avant leurs atouts, tels que leur pouvoir de fixation des prix, leur rentabilité très élevée, leur bilan gorgé de liquidité, leur exposition au numérique. Pour le broker, ces forces ont permis aux sociétés de rapidement rebondir au troisième trimestre malgré l'effondrement du tourisme.