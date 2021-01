Hermes International : A suivre aujourd'hui

Le luxe ne connait décidément pas la crise. Faisant fi de la crise sanitaire, Hermès a affiché la toute meilleure performance annuelle du CAC 40 grâce à un gain de 32%. Le numéro un mondial du luxe, LVMH, a grimpé de près de 23,4%. Les deux titres auront décroché, début décembre, des plus hauts historiques. Kering s'est également bien rattrapé en fin d'année et finit sur une hausse de 1,6%, après avoir été pénalisé une bonne partie de l'exercice par le net ralentissement des ventes de sa marque phare, et principale contributrice à ses bénéfices, Gucci.