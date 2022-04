Hermès International : Communiqué sur le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022

HERMÈS

Rapport d’informations trimestrielles à fin mars 2022

Forte dynamique des ventes pour l’ensemble des métiers

dans toutes les zones géographiques

(+33 % à taux de change courants)

Paris, le 14 avril 2022

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 2 765 M€ au premier trimestre 2022 et progresse de 33 % à taux de change courants et de 27 % à taux de change constants. L’activité a été particulièrement dynamique dans les magasins du groupe, notamment en Amérique et en Europe, portée par l’accélération de tous les métiers et par la belle croissance de la Maroquinerie.

Axel Dumas, Gérant d’Hermès, a déclaré :« La forte croissance des ventes de ce début d’année reflète la désirabilité de nos collections et la confiance de nos clients envers notre démarche artisanale et responsable. En dépit d’un contexte encore incertain, le groupe accélère ses investissements stratégiques, les recrutements et la formation pour accompagner la croissance de l’ensemble des métiers de la maison. »

Activité à fin mars par zone géographique

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin mars 2022, toutes les zones géographiques sont en forte progression. L’activité dans les magasins du groupe marque une accélération des ventes, en hausse de 28 % par rapport à 2021. Le réseau a poursuivi son développement avec les ouvertures et extensions de magasins et le renforcement des ventes en ligne partout dans le monde.

L’Asie hors Japon (+20 %) a bénéficié en début d’année d’un très bon nouvel an chinois et d’une activité soutenue dans l’ensemble de la zone, notamment en Thaïlande, à Singapour et en Australie. Depuis la mi-mars, la Grande Chine a été pénalisée par de nouvelles contraintes sanitaires et des fermetures de magasins, notamment à Shanghai et Shenyang. Les magasins de Pacific Place à

Hong Kong et de One Central à Macao ont rouvert leurs portes en janvier et février après rénovation. Un nouveau magasin a été inauguré à Zhengzhou fin mars, premier magasin de la maison dans la province du Henan en Chine. L’événement HermèsFit s’est déployé à Bangkok en Thaïlande en mars autour des accessoires de mode de la maison et de la thématique du sport, après les éditions de New York et Paris.



Le Japon (+17%) poursuit sa progression soutenue, qui s'appuie sur la fidélité de sa clientèle locale et le succès des collections.



L’Amérique (+44 %) est en forte accélération à fin mars, grâce à la très belle dynamique aux

États-Unis. Le magasin de South Coast Plaza, rénové et agrandi, a rouvert ses portes sur la côte californienne à Costa Mesa près de Los Angeles.



L'Europe hors France (+44 %) et la France (+40 %), qui bénéficient de bases de comparaison favorables, réalisent une solide croissance, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et en Espagne. En France, la 12e édition du Saut Hermès s'est déroulée avec succès pour la première fois au Grand Palais Éphémère au Champ-de-Mars à Paris, en conservant toute son authenticité dans une atmosphère sportive et joyeuse.

Activité à fin mars par métier

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin mars 2022, tous les métiers confirment une fortedynamique et bénéficient de l’accélération des Vêtement et Accessoires, de l’Horlogerie et des Autres métiers Hermès (Bijouterie et produits de la Maison).

La croissance de la Maroquinerie-Sellerie (+16 %) s’appuie sur une demande soutenue et sur l’augmentation des capacités de production. Deux nouvelles maroquineries ont été annoncées pour 2025 et 2026, à

L’Isle-d’Espagnac (Charente) et à Loupes (Gironde), les 23e et 24e ateliers de maroquinerie de la maison, qui accueilleront à terme 500 artisans. Celles-ci s’ajouteront aux trois sites en cours de construction de Louviers (Eure) en 2022, de la Sormonne (Ardennes) en 2023 et de Riom (Puy-de-Dôme) à horizon 2024.

La division Vêtement et Accessoires (+44%) confirme une croissance remarquable, portée par le succès des collections de prêt-à-porter, des accessoires de mode et des chaussures. Le défilé femme automne-hiver 2022présenté en mars à la Garde républicaine à Paris a reçu un très bel accueil, après celui de la collection homme dévoilée au Mobilier national en janvier.

Le métier Soie et Textiles (+27 %) réalise une belle progression, qui repose sur une offre enrichie de nouveaux usages et de nouveaux savoir-faire en termes de matières et de formats.

Les Parfum et Beauté (+18 %) sont portés par les créations et les propositions olfactives de la maison. La Beauté Hermès a ouvert un quatrième chapitre en mars avec une nouvelle approche du teint

Hermès Plein Air.

L’Horlogerie (+62 %) réalise une excellente performance, qui reflète le savoir-faire horloger, la technicité et la créativité des collections. La nouvelle montre Arceau, Le temps voyageur, qui révèle une lecture singulière des heures du monde, a rencontré un très bel accueil au salon international Watches and Wonders fin mars à Genève.

Les Autres métiers Hermès (+37 %) confirment leur forte dynamique, tant dans l’univers de la Maison que dans celui de la Bijouterie. Le nouveau service de table Soleil d’Hermès, aux motifs ensoleillés et graphiques, sera présenté en juin à Milan.

Un modèle durable et responsable

Afin d’accompagner la croissance forte de leur activité, tout en transmettant leurs savoir-faire d’excellence, tous les pôles régionaux de maroquineries ouvrent progressivement leur École Hermès des savoir-faire qui délivre un diplôme de selliers-maroquiniers (CAP) certifié par l’Éducation nationale. Après celui de Fitilieu à l’automne dernier, le pôle ardennais a ouvert à son tour en février son École Hermès des savoir-faire.

Hermès accélère ses investissements et ses recrutements, et renforce ainsi son rôle d’acteur social et d’employeur responsable.

Autres faits marquants

À fin mars 2022, l’évolution des parités monétaires représente un impact favorable de 116 M€ sur le chiffre d’affaires.

Au premier trimestre, Hermès International a procédé au rachat de 51 890 actions pour 61 M€, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

À compter du 1er mars 2022, Sharon MacBeath, Directrice des ressources humaines groupe et

Agnès de Villers, Présidente-Directrice générale d’Hermès Parfum et Beauté, ont rejoint le Comité exécutif.

Perspectives

Pour 2022, il est encore difficile d’évaluer les impacts du contexte sanitaire. Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité de nos collections et la fidélité de notre clientèle nous permettent d’aborder l’avenir avec confiance.

À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Le communiqué de presse du chiffre d’affaires à fin mars 2022 est disponible sur le site Internet du Groupe : https://finance.hermes.com .

Prochains événements :

20 avril 2022 : Assemblée générale des actionnaires

29 juillet 2022 : publication des résultats du premier semestre 2022

20 octobre 2022 : publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2022





Informations par Zone Géographique (a)

1er trimestre Évolutions /2021 En M€ 2022 2021 Publiées À taux de change constants France 214 153 39,7 % 39,7 % Europe (hors France) 327 228 43,4 % 43,9 % Total Europe 541 381 41,9 % 42,2 % Japon 277 241 15,0 % 17,4 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 447 1 130 28,0 % 19,8 % Total Asie 1 724 1 371 25,7 % 19,3 % Amériques 449 291 54,3 % 44,2 % Autres 51 41 25,2 % 24,7 % TOTAL 2 765 2 084 32,7 % 27,1 %

(a) Ventes par destination.

Informations par métier

1er trimestre Évolutions /2021 En M€ 2022 2021 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 197 988 21,1 % 15,8 % Vêtement et Accessoires (2) 710 473 50,1 % 44,1 % Soie et Textiles 198 148 33,3 % 27,3 % Autres métiers Hermès (3) 330 228 44,4 % 37,4 % Parfum et Beauté 119 99 20,0 % 18,4 % Horlogerie 134 78 71,5 % 62,0 % Autres produits (4) 77 69 12,8 % 10,9 % TOTAL 2 765 2 084 32,7 % 27,1 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les agendas et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.





RAPPEL - CHIFFRES CLÉS

En millions d'euros 2021 2020 2019 Chiffre d'affaires 8 982 6 389 6 883 Croissance à taux courant vs n-1 40,6 % (7,2) % 15,4 % Croissance à taux constant vs n-1 (1) 41,8 % (6,0) % 12,4 % Résultat opérationnel courant (2) 3 530 1 981 2 339 en % du chiffre d'affaires 39,3 % 31,0 % 34,0 % Résultat opérationnel 3 530 2 073 2 339 en % du chiffre d'affaires 39,3 % 32,4 % 34,0 % Résultat net - Part du groupe 2 445 1 385 1 528 en % du chiffre d'affaires 27,2 % 21,7 % 22,2 % Capacité d'autofinancement 3 060 1 993 2 063 Investissements opérationnels 532 448 478 Cash flow disponible ajusté (3) 2 661 995 1 406 Capitaux propres - Part du groupe 9 400 7 380 6 568 Trésorerie nette (4) 6 695 4 717 4 372 Trésorerie nette retraitée (5) 7 070 4 904 4 562 Effectifs (en nombre de personnes) 17 595 16 600 15 417

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l'actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

Pièce jointe