Hermès International : Communiqué sur le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023

Rapport d’informations trimestrielles à fin mars 2023

Forte progression des ventes au premier trimestre

(+23 % à taux constants et +22 % à taux courants)

Paris, le 14 avril 2023

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’élève à 3 380 M€ au premier trimestre 2023 et progresse de

23 % à taux de change constants et de 22 % à taux de change courants. L’activité a été particulièrement dynamique dans toutes les zones géographiques et dans tous les métiers.

Axel Dumas, gérant d’Hermès, a déclaré :« Le premier trimestre 2023 s’inscrit dans la continuité des bons résultats de 2022 et reflète le succès rencontré par nos collections partout dans le monde, porté par la fidélité de nos clients. Nous sommes fiers de renforcer nos capacités de production et de consolider notre modèle artisanal. L’inauguration début avril de notre 21e manufacture à Louviers est un exemple récent. Ce 3e site du Pôle normand témoigne de notre ancrage territorial, de notre attachement à l’emploi, à la formation et de notre responsabilité sociale et environnementale. »

Activité à fin mars par zone géographique

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin mars 2023, toutes les zones géographiques sont en forte progression. Le réseau a poursuivi son développement avec les ouvertures et extensions de magasins et le renforcement des ventes en ligne. L’activité a progressé fortement dans les magasins du groupe (+23 % à taux de change constants) et les ventes en gros (+26 %) ont bénéficié du rebond des ventes aux voyageurs.

L’Asie hors Japon (+23 %), portée par un très bon nouvel an chinois, poursuit sa forte dynamique en Grande Chine et dans l’ensemble de la région,notamment à Singapour, en Thaïlande et en Australie. En janvier, le magasin de Nanjing, dans la province du Jiangsu en Chine, a rouvert ses portes à une nouvelle adresse après rénovation et agrandissement.



Le Japon (+26%) enregistre une croissance soutenue, qui s’appuie sur la fidélité de sa clientèle locale. La collection homme printemps-été 2023 a été célébrée en mars lors d’un événement dans la baie de Tokyo.



L’Amérique (+19 %) réalise une forte progression, grâce à la très belle dynamique qui s’est poursuivie aux États-Unis. Un nouveau magasin a ouvert à Naples en Floride dans le golfe du Mexique, quarantième magasin aux États-Unis.



L’Europe hors France (+21 %) et la France (+28 %) réalisent de très solides progressions, en particulier au Royaume-Uni et en Italie, tirées par la hausse des flux touristiques. En France, la 13e édition du Saut Hermès s’est déroulée avec succès au Grand Palais Éphémère à Paris.

Activité à fin mars par métier

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin mars 2023, tous les métiers confirment une belledynamique et réalisent de très belles performances.

La croissance de la Maroquinerie-Sellerie (+19 %) s’appuie sur une demande soutenue dans l’ensemble des zones géographiques. L’augmentation des capacités de production se poursuit avec les projets des maroquineries de Riom (Puy-de-Dôme), de L’Isle-d’Espagnac (Charente) et de Loupes (Gironde), qui viendront renforcer les neuf pôles répartis sur l’ensemble du territoire national. Une nouvelle maroquinerie a été inaugurée à Louviers (Eure) début avril, et un nouveau site ouvrira à la Sormonne (Ardennes) en mai. Hermès continue de renforcer son ancrage en France et de développer l’emploi et la formation.

Le métier Vêtement et Accessoires (+34%) poursuit sa forte dynamique, grâce au succès des collections de prêt-à-porter, des accessoires de mode et des chaussures. Les collections printemps-été 2023 ont rencontré un très bel accueil. Les accessoires de mode et les chaussures ont bénéficié d’une forte demande, avec des modèles qui expriment la richesse des savoir-faire de la maison.

Le métier Soie et Textiles (+20 %) enregistre une solide croissance, soutenue par la création sans cesse renouvelée et par des collections féminines et masculines qui s’enrichissent de matières exceptionnelles. Les carrés se sont métamorphosés en cerfs-volants pour déployer leurs motifs au gré du vent lors d’événements hors les murs à Dubaï et en Argentine lors du Kite Festival, qui poursuivra son envol autour du monde en 2023.

Les Parfum et Beauté (+7 %) poursuivent leur développement. Une nouvelle eau de toilette, Un Jardin à Cythère, a été présentée en février, évoquant dans un flacon lumineux rechargeable un jardin méditerranéen. La Beauté Hermès a lancé en février une nouvelle édition limitée de Rouge Hermès, aux nuances contrastées et estivales.

L’Horlogerie (+25 %) confirme son excellente performance, autour d’une créativité, d’un style et de savoir-faire horlogers exceptionnels, tant pour les modèles à complication comme Arceau, Le temps voyageur, que pour les classiques de la maison. La ligne H08, qui accueille cette année une nouvelle complication et des versions colorées, a rencontré un très bel accueil au salon international Watches and Wonders fin mars à Genève.

Les Autres métiers Hermès (+28 %) qui regroupent la Bijouterie et l’univers de la Maison, poursuivent leur forte croissance, mettant en lumière toute la singularité et la force créative de la maison.

Un modèle durable et responsable

En ligne avec ses engagements contre le changement climatique et ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre validés par le SBTi, Hermès poursuit son développement en maîtrisant son empreinte énergétique. La maroquinerie de Louviers, inaugurée début avril, est conçue à énergie positive avec l’obtention de la certification du label E+C-, niveau E4C2. Ce label évalue le niveau de performance environnementale d’un bâtiment neuf selon l’énergie et le carbone. Il s’agit du premier bâtiment industriel français à atteindre ce niveau d’excellence.

Fort de son rôle d’acteur social et d’employeur responsable, Hermès poursuit l’accélération de ses recrutements. Après le versement en février d’une prime de 4 000€ à l’ensemble des collaborateurs dans le monde, le groupe versera en France cette année 170 millions d’euros au titre de l’intéressement et de la participation 2022.

Autres faits marquants

À fin mars 2023, l’évolution des parités monétaires représente un impact défavorable de 21 M€ sur le chiffre d’affaires.

Hermès International n’a procédé à aucun rachat d’actions, hors mouvements réalisés dans le cadre du contrat de liquidité.

Perspectives

À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Le groupe aborde l’année 2023 avec confiance, fort de son modèle artisanal fortement intégré, de son réseau de distribution équilibré, de la créativité de ses collections et de la fidélité de sa clientèle.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

Inspiration de la création chez Hermès, l’Étonnement sera le thème de l’année. La capacité à s’étonner est source constante d’innovation et de dynamisme pour la maison, qui continuera d’accompagner ses clients avec enthousiasme et créativité en 2023.

Prochains événements :

20 avril 2023 : Assemblée générale des actionnaires

28 juillet 2023 : publication des résultats du 1er semestre 2023

24 octobre 2023 : publication du chiffre d’affaires du 3e trimestre 2023





Informations par Zone GÉographique (a)

1er trimestre Évolutions /2022 En M€ 2023 2022 Publiées À taux de change constants France 273 214 27,7 % 27,7 % Europe (hors France) 391 327 19,7 % 21,3 % Total Europe 664 541 22,9 % 23,9 % Japon 322 277 16,1 % 26,1 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 763 1 447 21,8 % 22,5 % Total Asie 2 084 1 724 20,9 % 23,0 % Amériques 556 449 23,9 % 19,2 % Autres 75 51 47,6 % 46,9 % TOTAL 3 380 2 765 22,3 % 23,0 %

(a) Ventes par destination.

Informations par mÉtier

1er trimestre Évolutions /2022 En M€ 2023 2022 Publiées À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 409 1 197 17,8 % 18,5 % Vêtement et Accessoires (2) 950 710 33,7 % 34,4 % Soie et Textiles 234 198 18,4 % 19,6 % Autres métiers Hermès (3) 421 330 27,7 % 28,3 % Parfum et Beauté 126 119 6,1 % 6,8 % Horlogerie 166 134 23,6 % 24,6 % Autres produits (4) 74 77 (4,0) % (3,2) % TOTAL 3 380 2 765 22,3 % 23,0 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les porte-mémoire et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.





RAPPEL

CHIFFRES CLÉS

En millions d’euros 2022 2021 Chiffre d’affaires 11 602 8 982 Croissance à taux courant vs n-1 29,2 % 40,6 % Croissance à taux constant vs n-1 (1) 23,4 % 41,8 % Résultat opérationnel courant (2) 4 697 3 530 en % du chiffre d’affaires 40,5 % 39,3 % Résultat opérationnel 4 697 3 530 en % du chiffre d’affaires 40,5 % 39,3 % Résultat net - Part du groupe 3 367 2 445 en % du chiffre d’affaires 29,0 % 27,2 % Capacité d’autofinancement 4 111 3 060 Investissements opérationnels 518 532 Cash flow disponible ajusté (3) 3 405 2 661 Capitaux propres - Part du groupe 12 440 9 400 Trésorerie nette (4) 9 223 6 695 Trésorerie nette retraitée (5) 9 742 7 070 Effectifs (en nombre de personnes) 19 686 17 595

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l’actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

