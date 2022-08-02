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Hermes International : Document AMF CP. 2022DD855742

02/08/2022 | 18:23
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2022DD855742

02 août 2022

FR0000052292 - DD152668

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Catherine FULCONIS, Membre du Comité Exécutif

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : HERMES INTERNATIONAL

LEI : 969500Y41JGHJE2MTJ13

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 01 août 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR00000052292

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1 337.3700 Euro

VOLUME : 1 500.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1 337.3700 Euro

VOLUME : 1 500.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 août 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Hermès International SA published this content on 02 August 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 02 August 2022 16:21:12 UTC.


© Publicnow 2022
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Résultat net 2022 2 855 M 2 933 M -
Tréso. nette 2022 7 952 M 8 169 M -
PER 2022 49,2x
Rendement 2022 0,69%
Capitalisation 141 Mrd 145 Mrd -
VE / CA 2022 12,3x
VE / CA 2023 11,0x
Nbr Employés 18 428
Flottant 32,1%
Graphique HERMÈS INTERNATIONAL
Durée : Période :
Hermès International : Graphique analyse technique Hermès International | Zone bourse
Graphique plein écran
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Court TermeMoyen TermeLong Terme
TendancesHaussièreHaussièreNeutre
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Consensus
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Objectif de cours Moyen 1 308,31 €
Ecart / Objectif Moyen -2,91%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
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Henri-Louis Bauer Co-Executive Chairman-Management Board
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Secteur et Concurrence
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HERMÈS INTERNATIONAL-12.27%144 861
V.I.P. INDUSTRIES LIMITED16.23%1 121
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