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Hermes International : Document AMF CP. 2022DD877690

28/12/2022 | 19:31
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2022DD877690

27 décembre 2022

FR0000052292 - DD154740

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Axel DUMAS, Gérant

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : HERMES INTERNATIONAL

LEI : 969500Y4IJGHJE2MTJ13

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 26 décembre 2022

LIEU DE LA TRANSACTION : Hors plateforme de négociation

NATURE DE LA TRANSACTION : Donation effectuée

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000052292

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Euro

VOLUME : 100.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 0.0000 Euro

VOLUME : 100.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 27 décembre 2022

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Hermès International SA published this content on 28 December 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 28 December 2022 18:26:30 UTC.


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CA 2022 11 460 M 12 208 M -
Résultat net 2022 3 178 M 3 385 M -
Tréso. nette 2022 7 978 M 8 499 M -
PER 2022 48,7x
Rendement 2022 0,75%
Capitalisation 154 Mrd 164 Mrd -
VE / CA 2022 12,7x
VE / CA 2023 11,3x
Nbr Employés 18 428
Flottant 32,0%
Graphique HERMÈS INTERNATIONAL
Durée : Période :
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Objectif de cours Moyen 1 416,73 €
Ecart / Objectif Moyen -3,79%
Révisions de BNA
Dirigeants et Administrateurs
Axel Dumas Co-Executive Chairman-Management Board
Henri-Louis Bauer Co-Executive Chairman-Management Board
Éric Marie Joseph du Halgouët Executive Vice President-Finance
Éric de Seynes Chairman-Supervisory Board
Nicolas Faure Operations Director
Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
HERMÈS INTERNATIONAL-4.13%163 982
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE-5.06%368 447
ESSILORLUXOTTICA-8.33%81 310
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA-11.87%74 210
LULULEMON ATHLETICA INC.-20.41%40 172
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