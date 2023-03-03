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Hermes International : Document AMF CP. 2023DD887249

03/03/2023 | 18:10
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2023DD887249

02 mars 2023

FR0000052292 - DD155431

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Olympia Guerrand, membre du conseil de surveillance

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : HERMES INTERNATIONAL

LEI : 969500Y4IJGHJE2MTJ13

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 01 mars 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000052292

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 1 710.0000 Euro

VOLUME : 34.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 1 710.0000 Euro

VOLUME : 34.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : NON

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 02 mars 2023

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Hermès International SA published this content on 03 March 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 03 March 2023 17:09:03 UTC.


© Publicnow 2023
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Tréso. nette 2022 8 053 M 8 539 M -
PER 2022 57,2x
Rendement 2022 0,64%
Capitalisation 181 Mrd 192 Mrd -
VE / CA 2022 15,1x
VE / CA 2023 12,9x
Nbr Employés 19 686
Flottant 32,0%
Graphique HERMÈS INTERNATIONAL
Durée : Période :
Hermès International : Graphique analyse technique Hermès International | Zonebourse
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Objectif de cours Moyen 1 674,09 €
Ecart / Objectif Moyen -3,12%
Révisions de BNA
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Henri-Louis Bauer Co-Executive Chairman-Management Board
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Secteur et Concurrence
Var. 1janvCapi. (M$)
HERMÈS INTERNATIONAL19.58%191 557
LVMH MOËT HENNESSY LOUIS VUITTON SE18.30%427 377
COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHEMONT SA20.10%87 313
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