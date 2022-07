Hermes International : Hermès affiche une rentabilité opérationnelle record au premier semestre

Hermès a enregistré une progression de 40% de son bénéfice net à 1,64 milliard d’euros au premier semestre. Le résultat opérationnel courant du groupe de luxe a augmenté de 34 % à 2,304 milliards d’euros. « Grâce à l’effet de levier généré par la forte croissance des ventes et des taux d’écoulement des collections exceptionnels, la rentabilité opérationnelle courante atteint son plus haut niveau historique à 42 % contre 41 % à fin juin 2021 », explique Hermès.



Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 5,475 milliards d'euros, en croissance de 29 % à taux de change courants et de 23 % à taux de change constants, dont 20% à taux de change constants au deuxième trimestre.