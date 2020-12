Hermes International : Hermès cède le contrôle de sa marque chinoise Shang Xia à Exor

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Hermès et Exor ont annoncé jeudi un accord en vue de la reprise par la holding de la famille Agnelli d'une majorité du capital de la marque de luxe chinoise Shang Xia.

Exor investira environ 80 millions d'euros dans Shang Xia au travers d'une augmentation de capital réservée qui lui permettra de devenir l'actionnaire majoritaire de la société. Hermès restera un actionnaire important aux côtés d'Exor et de la fondatrice de Shang Xia, Jiang Qiong Er.

L'investissement, qui devrait être réalisé d'ici à la fin 2020, se traduira pour Hermès par un produit non courant d'environ 80 millions d'euros, ont précisé les deux groupes dans un communiqué.

Fondée en 2010 par Hermès et la créatrice chinoise Qiong Er Jiang, Shang Xia se présente comme la première marque chinoise de luxe internationale. Elle possède des magasins à Shanghai, Pékin, Chengdu, Hangzhou, Shenzhen et Paris. En 2021, deux nouveaux magasins ouvriront à Singapour et à Taipei.

