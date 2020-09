Hermes International : Hermès ouvre un nouveau magasin dans le quartier de Shinsaibashi, à Oasaka, au Japon

Paris, le 18 septembre 2020

HERMÈS OUVRE UN NOUVEAU MAGASIN DANS LE QUARTIER DE

SHINSAIBASHI, À OSAKA, AU JAPON

Hermès annonce l'ouverture, le 19 septembre 2020, de sa nouvelle adresse dans le mall Daimaru, situé dans le quartier animé de Shinsaibashi, à Osaka au Japon. Quatrième magasin Hermès de la ville, c'est aussi le plus grand de la région du Kansai. L'espace de vente, d'une surface de 515 m2 répartie sur deux niveaux, invite à découvrir les collections de la maison parisienne.

Le magasin donne sur le boulevard Midosuji, l'une des rues principales d'Osaka, qui relie les quartiers d'Umeda et de Namba. Tout en laissant généreusement entrer la lumière naturelle, la large façade en verre ondulé offre l'apparence d'un mur d'eau se déversant sur la hauteur des deux niveaux. Derrière les panneaux vitrés, des cordes tressées à la main, suspendues au plafond, illustrent l'artisanat traditionnel japonais. La corde, introduite au Japon à l'ère Asuka, est considérée comme un porte-bonheur depuis l'ère Edo. Ses nœuds symbolisent les liens entre les êtres et les cultures, ainsi que les générations passées, présentes et futures.

En entrant côté rue, le visiteur découvre l'ensemble des collections de soie féminine et masculine - avec notamment les nouveaux carrés double face -, puis de part et d'autre du magasin, le prêt-à-porter homme et femme et les objets pour la maison. Plus loin, tirant pleinement parti des quatre mètres de hauteur sous plafond, trois volumes indépendants accueillent les chaussures pour femme, l'équitation et la maroquinerie, la bijouterie et l'horlogerie.

proximité de l'autre entrée, qui donne sur l'intérieur du centre commercial, les visiteurs sont accueillis par les collections de parfums, la soie féminine et les accessoires de mode. Sur le sol des deux entrées, l'ex-libris Hermès, emblématique du magasin parisien du Faubourg Saint-Honoré, est incrusté dans un tapis de mosaïque. À l'étage se déploiera un salon dédié au sur-mesure ainsi qu'un bar invitant à faire une pause et à prolonger l'expérience au sein de ce nouveau lieu. Conçu par l'agence d'architecture parisienne RDAI, l'agencement fluide et intime de ce nouveau magasin est propice à la découverte des différents métiers d'Hermès.

Reflet du thème d'Hermès pour l'année 2020, « Le geste innovant », ce nouvel espace de vente incarne l'hommage rendu par la maison à la main et à l'ingéniosité de ses artisans. Il révèle le savoir-faire et la liberté de création d'Hermès à travers des objets d'exception et l'expérience inédite qu'il propose aux fidèles clients de la région du Kansai comme aux nouveaux visiteurs.

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d'excellence et l'esthétique de la fonction forgent la singularité d'Hermès, maison d'objets créés pour durer. Maison familiale indépendante, Hermès s'attache à conserver l'essentiel de sa production en France au sein de ses 43 manufactures tout en développant son réseau de 311 magasins dans 45 pays. Le groupe emploie plus de 15 600 personnes dans le monde, dont plus de 9 700 en France, parmi lesquelles près de 5 250 artisans*.

Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération. Fondée en 2008, la Fondation d'entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, la formation et la transmission des savoir-faire, la biodiversité et la préservation des environnements.

* Chiffres au 30 juin 2020

Hermès Daimaru Shinsaibashi

1-7-1, Shinsaibashisuji, Chuo-ku, Osaka, 542-8501

Tél. +81 (0) 6-6271-1231