Hermès International : Hermès plie temporairement boutique en Russie

Hermès, grande marque de luxe française connue notamment pour ses sacs et bagages d’exception, annonce fermer temporairement ses magasins en Russie et interrompre toutes ses activités commerciales dans le pays. Le groupe a publié sur sa page LinkedIn un message annonçant la nouvelle : "Profondément préoccupés par la situation en Europe en ce moment, c'est avec regret que nous avons pris la décision de fermer temporairement nos magasins en Russie et de mettre en pause toutes nos activités commerciales à partir du 4 mars au soir". La marque, qui possède trois magasins à Moscou, n’a pas donné plus de détails.

Boutique Hermès à Moscou (Source : site Hermès)

Bien que les Russes aisés soient de grands consommateurs de produits de luxe, les analystes affirment que la proportion des ventes de produits de luxe générées par les ressortissants russes est faible par rapport aux principaux moteurs de croissance du secteur, à savoir la Chine et les États-Unis. Selon les estimations de Jefferies, les Russes représentent environ 9 milliards de dollars de ventes annuelles de produits de luxe, soit environ 6 % des dépenses chinoises et 14 % des dépenses américaines.

D’autres marques telles que L’Oréal, LVMH et Kering se sont engagés à soutenir des organismes d’aides aux réfugiés ukrainiens, mais n’ont pas encore annoncé d’arrêt de leurs activités en Russie.

Parcours boursier des quatre principales valeurs du luxe françaises depuis le 15 février 2022