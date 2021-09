Hermes International : Hermès récompensé pour ses efforts en matière d'ESG

Hermès a partagé les récentes progressions dans les évaluations des agences de notation extra-financière MSCI, Sustainalytics et V.E (Vigeo-Eiris), ainsi que son intégration dans le CAC 40 ESG. L'intégration verticale d'Hermès – plus de 60% de ses objets sont fabriqués en interne et 80% en France – et la durabilité des relations avec ses partenaires permettent de renforcer son développement responsable en ce qui concerne le respect des droits humains, ses engagements sociétaux et son impact environnemental.



Ce modèle intégré assure une traçabilité rigoureuse des filières de production et un contrôle strict des approvisionnements, a précisé le groupe de luxe.



L'indice de notation MSCI ESG, qui évalue plus de 8 500 sociétés dans le monde, mesure la résistance des entreprises face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Hermès est désormais noté "A" et enregistre une progression significative dans les trois catégories.



Sustainalytics, qui analyse les entreprises via plus de 80 critères ESG, en s'appuyant sur leurs publications ainsi que sur celles de leurs parties prenantes et des médias, a publié une nouvelle progression.



La maison est identifiée comme le deuxième meilleur acteur du secteur Textiles et Habillement sur 174 sociétés, et appartient au top 1 % du ranking global Sustainalytics (148e sur 13 657 sociétés). Avec un rating global de notation des risques ESG de 10.2, l'exposition d'Hermès est "faible".