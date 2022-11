Hermes International : Hermès rouvre un magasin agrandi dans un centre commercial japonais

Au troisième étage du mall JR Nagoya Takashimaya au Japon, Hermès rouvre à un nouvel emplacement, les portes de son troisième magasin dans la ville. Ce nouveau magasin englobe les seize métiers de la maison, avec un généreux salon accueillant les collections femme et homme, y compris les chaussures et les accessoires, ainsi qu'un espace dédié aux parfums et à la beauté.



" Les deux façades aux motifs identiques attirent le regard grâce aux tuiles de céramique de couleurs vives, fabriquées selon des techniques ancestrales et disposées de façon à suggérer une impression de mouvement " a précisé le groupe de luxe.