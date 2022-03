Hermes International : Hermès va construire deux nouvelles manufactures en France

Hermès confirme ses ambitions de croissance et poursuit le développement de ses capacités de production avec la construction de deux nouvelles manufactures, l'une à l'horizon 2025, et l'autre en 2026. À terme, 500 artisans exerceront leur savoir-faire dans les futurs ateliers situés en Charente, dans la commune de L'Isle-d'Espagnac, et en Gironde, dans la commune de Loupes. Ces deux nouveaux projets s'ajoutent aux trois autres sites en cours de développement à Louviers (Eure), à Tournes et Cliron (Ardennes) et à Riom (Puy-de-Dôme) où les recrutements et les formations se poursuivent.



Depuis 2010, Hermès a ouvert neuf maroquineries en France portant à plus de 4 300 le nombre d'artisans selliers-maroquiniers au sein du groupe.



Les manufactures de L'Isle-d'Espagnac et de Loupes constitueront les 23e et 24e ateliers de maroquineries de la maison, tous situés en France.