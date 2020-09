Hermes International : Hermès va créer 250 emplois dans une nouvelle maroquinerie en Auvergne d'ici à 2025

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La maison de luxe Hermès International a annoncé mercredi la création de 250 emplois en Auvergne à l'horizon 2025 dans les ateliers de sa future maroquinerie située sur la communauté d'agglomération de Riom Limagne et Volcans, dans le Puy-de-Dôme.

"Avec la Maroquinerie de Sayat et cette nouvelle manufacture, le pôle auvergnat d'Hermès deviendra le 7ème pôle maroquinier du groupe et comptera à terme plus de 500 artisans", a souligné le groupe dans un communiqué.

Cette seconde maroquinerie en Auvergne sera le 22ème site de production d'Hermès Maroquinerie Sellerie, tous situés en France. Depuis 2010, Hermès a ouvert neuf maroquineries et a recruté plus de 2.500 artisans portant à plus de 3.800 le nombre de selliers-maroquiniers au sein du groupe.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: LBO

