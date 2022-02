Hermès International : Résultats annuels 2021

HERMÈS

Résultats annuels 2021

Une performance exceptionnelle en 2021

Le chiffre d’affaires s’élève à 9 Mds€ et croît de 42 % à taux de change constants

Le résultat opérationnel courant atteint 3,5 Mds€ (+78 %)

Le résultat net s’établit à 2,4 Mds€ (+77 %)

Paris, le 18 février 2022

En 2021, le chiffre d'affaires consolidé du groupe s’élève à 8 982 M€, en hausse de 42 % à taux de change constants et de 41 % à taux de change courants par rapport à 2020. Sur deux ans, cette progression atteint 33 % à taux de change constants, au premier comme au second semestre. Le résultat opérationnel courant bondit de 78 % et s’établit à 3 530 M€, soit 39,3 % des ventes. Le résultat net part du groupe atteint 2 445 M€, en hausse de 77 % par rapport à 2020.

Axel Dumas, Gérant d’Hermès, a déclaré : « Je salue avant tout la passion et la qualité du travail de nos équipes, car, ensemble, nous avons réalisé une année 2021 exceptionnelle. La créativité foisonnante, les savoir-faire uniques et la qualité des matières ont porté la croissance de nos seize métiers. Hermès, très attaché à son rôle d’entreprise solidaire et responsable, poursuit ses engagements de création d’emplois dans le monde, de revitalisation des territoires en France, et renforce ses objectifs ambitieux en matière environnementale. »

Activité à fin décembre par zone géographique

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

L’Asie et l’Amérique enregistrent les plus fortes croissances, tant par rapport à 2020 qu’à 2019, et l’Europe a renoué avec la croissance par rapport à 2019. Les ventes dans les magasins du groupe sont en hausse de 44 % à taux de change constants par rapport à 2020, et de 41 % sur deux ans. Hermès a poursuivi le développement sélectif de son réseau de distribution, et les ventes en ligne se sont renforcées partout dans le monde, avec le déploiement de nouveaux services et une croissance soutenue du trafic. Les ventes en gros (+24 %) sont en croissance, malgré les contraintes rencontrées par l’activité de ventes aux voyageurs.

L’Asie hors Japon (+45 % et +65 % sur deux ans) poursuit sa forte dynamique, portée notamment par la performance soutenue de la Grande Chine, de l’Australie et de Singapour, en dépit des nouvelles restrictions dans certains pays de la région. Les magasins de Shanghai Plaza 66, de Suzhou et de Ningbo ont rouvert leurs portes après rénovation et agrandissement, après celui de China World à Pékin au printemps, et de nouveaux magasins ont été inaugurés à Macao et à Shenzhen. En Australie, le magasin de Brisbane a également rouvert après agrandissement.





Le Japon (+25 % et +20 % sur deux ans) affiche une progression des ventes particulièrement soutenue et régulière grâce à la fidélité de la clientèle locale, avec une fin d’année marquée par la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Un nouveau magasin a été inauguré en février sur l’avenue Omotesando et le magasin de Shinjuku Isetan a été rénové après agrandissement en novembre à Tokyo.





L’Amérique (+57 % et +24 % sur deux ans) réalise une belle performance, malgré les restrictions sanitaires du 4 e trimestre dans plusieurs villes aux Etats-Unis. Deux nouveaux magasins ont été inaugurés, à Troy près de Détroit en juin, et à Aventura Mall près de Miami en octobre.





trimestre dans plusieurs villes aux Etats-Unis. Deux nouveaux magasins ont été inaugurés, à Troy près de Détroit en juin, et à Aventura Mall près de Miami en octobre. L’Europe hors France (+37 % et +10 % sur deux ans), enregistre un bon deuxième semestre, grâce au développement remarquable de la clientèle locale qui compense en partie les flux touristiques. Plusieurs magasins ont été rénovés et agrandis, à Zurich en mai, à Milan en juillet, à Istanbul en octobre, et celui du Luxembourg a emménagé dans une nouvelle adresse en novembre.





La France (+35 % et -3 % sur deux ans) confirme son redressement, avec un 4e trimestre marqué par de moindre flux touristiques dans les magasins parisiens. Les magasins de Lyon et de la rue de Sèvres à Paris ont rouvert en février et mars après rénovation et agrandissement.





Activité à fin décembre par métier

(données à taux de change constants, sauf indication explicite)

À fin décembre 2021, tous les métiers confirment leur croissance, avec une progression remarquable des Vêtements et Accessoires, de l’Horlogerie et des Autres métiers Hermès (Bijouterie et produits de la Maison).

Les ventes de la Maroquinerie-Sellerie (+29 % et +23 % sur deux ans) ont été exceptionnelles. Après la forte accélération sur les neuf premiers mois de l’année, les ventes du 4e trimestre reflètent, comme anticipé, les contraintes capacitaires. La demande est très soutenue, tant pour les nouveaux sacs, comme Della Cavaleria et le 24/24, que pour les classiques de la maison. L’augmentation des capacités de production se poursuit, avec l’ouverture de la maroquinerie de Louviers (Eure) en 2022, celle de la Sormonne (Ardennes) en 2023 et un nouveau site à Riom (Puy-de-Dôme) à l’horizon 2024. Hermès continue de renforcer son ancrage territorial en France et de développer l’emploi. En septembre, Hermès, fidèle à ses engagements en matière de transmission et d’éducation, a ouvert l’École Hermès des savoir-faire, agréée par l’Éducation nationale, qui délivrera un diplôme d’État sur les savoir-faire maroquiniers d’excellence.

Le métier Vêtement et Accessoires (+59 % et +44 % sur deux ans) poursuit sa forte dynamique, grâce au succès des collections de prêt-à-porter, des accessoires de mode et des chaussures. Les collections homme et femme printemps-été 2022, présentées respectivement en juillet et en octobre, ont rencontré un vif succès.

Le métier Soie et Textiles (+49 % et +15 % sur deux ans) réalise une belle performance. Une nouvelle ligne d’impression a été inaugurée dans le cadre du développement du site lyonnais pour répondre à la demande.

Le métier Parfum et Beauté (+47 % et +19 % sur deux ans) a bénéficié du succès des lancements du parfum masculin H24 et de Twilly Eau Ginger, et du développement du métier de la Beauté, avec le déploiement cet automne du troisième chapitre de la Beauté, Les Mains Hermès.

L’Horlogerie (+73 % et +77 % sur deux ans) confirme une belle progression, qui résulte de savoir-faire horlogers exceptionnels et du succès de la nouvelle montre masculine Hermès H08 à côté des classiques de la maison.

Les Autres métiers Hermès (+57 % et +95 % sur deux ans) poursuivent leur forte dynamique, tant dans la Bijouterie que dans l’univers de la Maison.

Progression exceptionnelle des résultats et du cash flow disponible

Le résultat opérationnel courant, en croissance de 78 %, s’élève à 3 530 M€ contre 1 981 M€ en 2020. Grâce à des taux d’écoulement des collections remarquables et un effet de levier exceptionnel, la rentabilité opérationnelle courante atteint son plus haut niveau historique à 39 % et gagne 8 points par rapport à 2020 et 5 points par rapport à 2019.

Le résultat net consolidé part du groupe s’établit à 2 445 M€ (27 % des ventes) contre 1 385 M€ à fin décembre 2020, soit une hausse de 77 %.

Les investissements opérationnels s’élèvent à 532 M€. Grâce à la croissance remarquable des résultats et à la baisse significative du besoin en fonds de roulement, le cash flow disponible ajusté atteint un niveau record de 2 661 M€, soit 2,7 fois celui de 2020.

Après versement du dividende ordinaire (476 M€) et prise en compte des rachats d’actions (162 M€ pour 142 131 actions hors contrat de liquidité), la trésorerie nette retraitée progresse de 2 166 M€ et s’élève à 7 070 M€.

Un modèle durable et responsable

Le groupe Hermès poursuit ses recrutements et a renforcé ses effectifs de près de 1 000 personnes cette année. À fin décembre 2021 le groupe employait 17 595 personnes, dont 10 969 emplois en France. Fidèle à son engagement d’employeur responsable, Hermès versera en 2022 une prime exceptionnelle de 3 000 € à l’ensemble des collaborateurs pour leur engagement et leur contribution aux résultats dans un contexte difficile.

En 2021, la progression exceptionnelle dans les notations extra-financières reflète l’accélération des engagements RSE ainsi que la dimension durable du modèle artisanal d’Hermès. MSCI a publié une notation « A » dans son analyse de la résilience de la maison face aux risques environnementaux, sociaux et de gouvernance. Le groupe a été inclu dans l’indice CAC 40 ESG, après le classement d’Hermès par Vigeo-Eiris dans la catégorie « Advanced ». Sustainalytics classe Hermès le deuxième meilleur acteur du secteur Textiles et Habillement. L’engagement d’Hermès contre le changement climatique est en particulier reconnu par l’évaluation du CDP pour laquelle Hermès obtient la note « A- ».

Le groupe Hermès a réaffirmé son engagement contre le changement climatique en révisant fin 2021 ses objectifs de réduction, pour s’aligner sur une trajectoire inférieure à 1,5°C de réchauffement climatique. Ces objectifs calculés scientifiquement ont été validés par l’initiative Science Based Target (SBTi). Ainsi Hermès s’engage à réduire de 50,4% les émissions des scopes 1 et 2 en valeur absolue et de 58,1% de réduction en intensité (par M€ de marge brute) des émissions du scope 3, sur la période 2018-2030.

Proposition de dividende

Lors de l'Assemblée générale du 20 avril 2022, il sera proposé de fixer le dividende à 8,00 € par action. L’acompte de 2,50 €, qui sera versé le 23 février 2022, viendra en déduction du dividende qui sera décidé par l’Assemblée générale.

Perspectives

Pour 2022, il est encore difficile d’évaluer les impacts de la pandémie de Covid-19. Le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité de nos collections et la fidélité de notre clientèle nous permettent d’aborder l’avenir avec confiance.

À moyen terme, malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde, le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d’affaires à taux constants ambitieux.

Grâce à son modèle d’entreprise unique, Hermès poursuit sa stratégie de développement à long terme fondée sur la créativité, la maîtrise des savoir-faire et une communication originale.

2022 se déroule sous l’auspice du thème de la légèreté. Jamais dénuée de profondeur, elle est source de vitalité créative et nourrit l’état d’esprit positif et résiliant d’Hermès.

Le communiqué de presse et la présentation des résultats 2021 sont disponibles sur le site internet du groupe : https://finance.hermes.com

Lors du Conseil de surveillance du 17 février 2022, la Gérance a présenté les comptes audités de l’exercice 2021. Les procédures d’audit ont été effectuées et le rapport d’audit est en cours d’émission. Les comptes consolidés complets seront disponibles au plus tard le 31 mars 2022 à l’adresse suivante https://finance.hermes.com ainsi que sur le site de l’AMF : www.amf-france.org

Prochains événements :

14 avril 2022 : publication du chiffre d’affaires du premier trimestre 2022

20 avril 2022 : Assemblée générale des actionnaires

29 juillet 2022 : publication des résultats du premier semestre 2022





CHIFFRES CLÉS

En millions d'euros 2021 2020 2019 Chiffre d'affaires 8 982 6 389 6 883 Croissance à taux courant vs n-1 40,6 % (7,2) % 15,4 % Croissance à taux constant vs n-1 (1) 41,8 % (6,0) % 12,4 % Résultat opérationnel courant (2) 3 530 1 981 2 339 en % du chiffre d'affaires 39,3 % 31,0 % 34,0 % Résultat opérationnel 3 530 2 073 2 339 en % du chiffre d'affaires 39,3 % 32,4 % 34,0 % Résultat net - Part du groupe 2 445 1 385 1 528 en % du chiffre d'affaires 27,2 % 21,7 % 22,2 % Capacité d'autofinancement 3 060 1 993 2 063 Investissements opérationnels 532 448 478 Cash flow disponible ajusté (3) 2 661 995 1 406 Capitaux propres - Part du groupe 9 400 7 380 6 568 Trésorerie nette (4) 6 695 4 717 4 372 Trésorerie nette retraitée (5) 7 070 4 904 4 562 Effectifs (en nombre de personnes) 17 595 16 600 15 417

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l'actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

Informations par Zone GÉographique (a)

À fin décembre Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€ 2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants France 838 620 35,2 % 35,2 % (3,4) % Europe (hors France) 1 303 953 36,6 % 36,9 % 9,8 % Total Europe 2 141 1 573 36,1 % 36,3 % 4,3 % Japon 977 834 17,1 % 24,9 % 20,2 % Asie-Pacifique (hors Japon) 4 251 2 915 45,8 % 44,6 % 65,4 % Total Asie 5 227 3 749 39,4 % 40,2 % 54,1 % Amériques 1 458 959 52,0 % 56,7 % 24,4 % Autres 156 108 44,4 % 44,6 % 30,2 % TOTAL 8 982 6 389 40,6 % 41,8 % 33,4 %





4e trimestre Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€ 2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants France 251 200 25,6 % 25,6 % 2,7 % Europe (hors France) 398 324 22,9 % 22,0 % 17,6 % Total Europe 649 524 23,9 % 23,3 % 11,4 % Japon 267 267 (0,2) % 4,8 % 21,1 % Asie-Pacifique (hors Japon) 1 025 921 11,3 % 6,0 % 56,3 % Total Asie 1 292 1 188 8,7 % 5,7 % 46,9 % Amériques 397 353 12,7 % 10,3 % 10,5 % Autres 42 37 14,7 % 14,6 % 41,2 % TOTAL 2 380 2 101 13,3 % 11,0 % 28,4 %

(a) Ventes par destination.





Informations par MÉtier

À fin décembre Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€



2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 4 091 3 209 27,5 % 28,9 % 22,8 % Vêtement et Accessoires (2) 2 219 1 409 57,5 % 58,8 % 44,3 % Soie et Textiles 669 452 48,1 % 49,1 % 15,3 % Autres métiers Hermès (3) 1 001 643 55,8 % 56,7 % 94,5 % Parfum et Beauté 385 263 46,4 % 46,5 % 18,9 % Horlogerie 337 196 72,0 % 72,5 % 76,6 % Autres produits (4) 279 218 28,2 % 29,1 % 9,3 % TOTAL 8 982 6 389 40,6 % 41,8 % 33,4 %





4e trimestre Évolutions /2020 Évolutions /2019 En M€



2021 2020 Publiées À taux de change constants À taux de change constants Maroquinerie-Sellerie (1) 1 015 1 049 (3,3) % (5,4) % 11,2 % Vêtement et Accessoires (2) 585 435 34,5 % 31,8 % 48,0 % Soie et Textiles 237 181 30,7 % 29,1 % 26,7 % Autres métiers Hermès (3) 265 219 21,5 % 18,5 % 84,5 % Parfum et Beauté 97 72 34,9 % 34,2 % 22,2 % Horlogerie 95 68 39,7 % 36,6 % 75,5 % Autres produits (4) 86 78 10,9 % 10,6 % 5,6 % TOTAL 2 380 2 101 13,3 % 11,0 % 28,4 %

(1) Le métier « Maroquinerie-Sellerie » comprend les sacs, l’équitation, les porte-mémoire et la petite maroquinerie.

(2) Le métier « Vêtement et Accessoires » comprend le vêtement, masculin et féminin, les ceintures, les accessoires bijoux, les gants, les chapeaux et les chaussures Hermès.

(3) Les « Autres métiers Hermès » regroupent la Bijouterie et les produits Hermès Maison (Art de vivre et Arts de la Table Hermès).

(4) Les « Autres produits » comprennent les activités de production réalisées pour le compte de marques hors groupe (impression textile, tannage…) ainsi que les produits John Lobb, Saint-Louis et Puiforcat.

ANNEXE - EXTRAIT DES COMPTES CONSOLIDÉS

Les comptes consolidés de l’exercice, y compris l’annexe, seront disponibles fin mars 2022 sur le site internet https://finance.hermes.com, avec les autres éléments du Rapport Financier Annuel.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ

En millions d’euros 2021 2020 Chiffre d’affaires 8 982 6 389 Coût des ventes (2 580) (2 013) Marge brute 6 402 4 376 Frais administratifs et commerciaux (2 137) (1 699) Autres produits et charges (734) (696) Résultat opérationnel courant 3 530 1 981 Autres produits et charges non courants - 91 Résultat opérationnel 3 530 2 073 Résultat financier (96) (86) Résultat avant impôt 3 435 1 986 Impôt sur les résultats (1 015) (613) Part dans le résultat des entreprises associées 34 16 RÉSULTAT NET DE L’ENSEMBLE CONSOLIDÉ 2 454 1 390 Intérêts ne conférant pas le contrôle (8) (4) RÉSULTAT NET – PART DU GROUPE 2 445 1 385 Résultat de base par action (en euros) 23,37 13,27 Résultat net dilué par action (en euros) 23,30 13,21

ÉTAT DU RÉSULTAT GLOBAL CONSOLIDÉ

En millions d’euros 2021 2020 Résultat net de l’ensemble consolidé 2 454 1 390 Variation des écarts de conversion 1 141 (103) Couvertures des flux de trésorerie futurs en devises 1 2 (110) 55 variation de juste valeur (87) 36 recyclage en résultat (23) 18 Actifs évalués à la juste valeur 2 87 - Engagements envers le personnel : variation de valeur liée aux écarts actuariels 2 9 (2) Résultat global net 2 582 1 339 dont part du groupe 2 573 1 337 dont intérêts ne conférant pas le contrôle 9 2 (1) Transférable en résultat.

(2) Net d’impôts.

BILAN CONSOLIDÉ

ACTIF

En millions d’euros 31/12/2021 31/12/2020 Goodwill 42 42 Immobilisations incorporelles 258 221 Droits d’utilisation 1 517 1 446 Immobilisations corporelles 1 881 1 646 Immeubles de placement 9 73 Immobilisations financières 617 368 Participations dans les entreprises associées 51 49 Prêts et dépôts 59 56 Actifs d’impôts différés 546 475 Autres débiteurs non courants 22 24 Actifs non courants 5 002 4 401 Stocks et en-cours 1 449 1 289 Créances clients et comptes rattachés 333 250 Créances d’impôts exigibles 58 63 Autres débiteurs 257 193 Instruments financiers dérivés 53 121 Trésorerie et équivalents de trésorerie 6 696 4 733 Actifs courants 8 845 6 650 TOTAL ACTIF 13 847 11 051

PASSIF

En millions d’euros 31/12/2021 31/12/2020 Capital social 54 54 Primes 50 50 Actions d’autocontrôle (551) (464) Réserves 7 142 6 212 Écarts de conversion 178 38 Écarts de réévaluation 83 106 Résultat de l’exercice – part du groupe 2 445 1 385 Capitaux propres – part du groupe 9 400 7 380 Intérêts ne conférant pas le contrôle 12 11 Capitaux propres 9 412 7 391 Emprunts et dettes financières à plus d’un an 24 18 Dettes de loyers à plus d’un an 1 529 1 447 Provisions non courantes 26 22 Engagements de retraites et autres avantages au personnel à plus d’un an 220 275 Passifs d’impôts différés 15 22 Autres créditeurs non courants 45 36 Passifs non courants 1 860 1 821 Emprunts et dettes financières à moins d’un an 1 25 Dettes de loyers à moins d’un an 248 196 Provisions courantes 115 100 Engagements de retraites et autres avantages au personnel à moins d’un an 40 28 Fournisseurs et comptes rattachés 535 448 Instruments financiers dérivés 122 29 Passifs d’impôts exigibles 347 218 Autres créditeurs courants 1 168 795 Passifs courants 2 575 1 839 TOTAL PASSIF 13 847 11 051

ÉTAT DE VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS

En millions d’euros



Nombre d’actions



Capital



Primes



Actions d’auto-contrôle



Réserves consolidées et résultat net – part du groupe



Écarts actuariels



Écart de conversion



Écart de réévaluation Investis-sements et placements financiers Couvertures de flux de trésorerie futurs en devises Capitaux propres part du groupe Intérêts ne conférant pas le contrôle Capitaux propres Au 1er janvier 2020 105 569 412 54 50 (509) 6 917 (133) 139 100 (49) 6 568 8 6 576 Résultat net - - - - 1 385 - - - - 1 385 4 1 390 Autres éléments du résultat global - - - - - (2) (101) - 55 (48) (2) (50) Résultat global - - - - 1 385 (2) (101) - 55 1 337 2 1 339 Variation de capital et primes associées - - - - - - - - - - - - Acquisition ou cession de titres d’autocontrôle - - - 45 (166) - - - - (121) - (121) Paiement en actions - - - - 79 - - - - 79 - 79 Distributions effectuées - - - - (485) - - - - (485) (4) (490) Autres - - - 2 - - - - 2 5 8 Au 31 décembre 2020 105 569 412 54 50 (464) 7 732 (135) 38 100 5 7 380 11 7 391 Résultat net - - - - 2 445 - - - - 2 445 8 2 454 Autres éléments du résultat global - - - - - 9 141 87 (110) 127 0 128 Résultat global - - - - 2 445 9 141 87 (110) 2 573 9 2 582 Variation de capital et primes associées - - - - - - - - - - - - Acquisition ou cession de titres d’autocontrôle - - - (88) (69) - - - - (157) - (157) Paiement en actions - - - - 59 - - - - 59 - 59 Distributions effectuées - - - - (485) - - - - (485) (5) (490) Autres - - - - 30 - - - - 30 (2) 28 AU 31 DÉCEMBRE 2021 105 569 412 54 50 (551) 9 712 (125) 178 188 (105) 9 400 12 9 412

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS

En millions d’euros 2021 2020 FLUX DE TRÉSORERIE LIES A L’ACTIVITÉ Résultat net – part du groupe 2 445 1 385 Amortissements des immobilisations 312 271 Amortissements des droits d’utilisation 251 243 Pertes de valeur 65 54 Mark-to-Market instruments financiers (1) 1 Gains et pertes de change sur variations de juste valeur (46) 30 Mouvements des provisions 28 26 Part dans le résultat net des entreprises associées (34) (16) Part revenant aux intérêts ne conférant pas le contrôle 8 4 Plus ou moins-values de cession et incidence des variations de périmètre (4) (90) Charge d’impôts différés (15) 5 Charges et produits cumulés liés au paiement en actions 59 79 Produits de dividendes (10) (0) Autres (0) (0) Capacité d’autofinancement 3 060 1 993 Variation du besoin en fonds de roulement 346 (350) Variation de la trésorerie liée à l’activité (A) 3 405 1 642 FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX OPÉRATIONS D’INVESTISSEMENT Investissements opérationnels (532) (448) Acquisitions de titres consolidés (0) (72) Acquisitions d’autres immobilisations financières (198) (36) Cessions d’immobilisations opérationnelles 3 0 Cessions de titres consolidés et incidence des pertes de contrôle - 81 Cessions d’autres immobilisations financières 6 10 Variation de dettes et de créances liés aux opérations d’investissement 6 11 Dividendes reçus 47 21 Variation de la trésorerie liée aux opérations d’investissement (B) (669) (432) FLUX DE TRÉSORERIE LIES AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT Dividendes versés (490) (490) Remboursement des dettes de loyers (212) (199) Rachats d’actions propres nets de cessions (158) (122) Souscriptions d’emprunts - 8 Remboursements d’emprunts (8) (8) Variation de la trésorerie liée aux opérations de financement (C) (869) (810) Variation de change (D) 110 (55) VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE (A) + (B) + (C) + (D) 1 978 345 Trésorerie nette à l’ouverture 4 717 4 372 Trésorerie nette à la clôture 6 695 4 717 VARIATION DE LA TRÉSORERIE NETTE 1 978 345

RAPPEL

CHIFFRES CLEFS DU PREMIER SEMESTRE 2021

En millions d'euros 1er semestre 2021 1er semestre 2020 1er semestre 2019 Chiffre d'affaires 4 235 2 488 3 284 Croissance à taux courant vs n-1 70,2 % (24,2) % 15,1 % Croissance à taux constant vs n-1 (1) 76,7 % (24,9) % 12,0 % Résultat opérationnel courant (2) 1 722 535 1 144 en % du chiffre d'affaires 40,7 % 21,5 % 34,8 % Résultat opérationnel 1 722 535 1 144 en % du chiffre d'affaires 40,7 % 21,5 % 34,8 % Résultat net - Part du groupe 1 174 335 754 en % du chiffre d'affaires 27,7 % 13,5 % 23,0 % Capacité d'autofinancement 1 487 634 971 Investissements opérationnels 214 162 170 Cash flow disponible ajusté (3) 1 236 27 618 Capitaux propres - Part du groupe 8 024 6 340 5 763 Trésorerie nette (4) 5 326 3 742 3 532 Trésorerie nette retraitée (5) 5 521 3 922 3 740 Effectifs (en nombre de personnes) 16 966 15 698 14 751

(1) La croissance à taux constants est calculée en appliquant au chiffre d’affaires de la période, pour chaque devise, les taux de change moyens de la période précédente.

(2) Le résultat opérationnel courant est l’un des principaux indicateurs de performance suivi par la Direction générale du groupe. Il correspond au résultat opérationnel hors éléments non récurrents ayant un impact significatif de nature à affecter la compréhension de la performance économique du groupe.

(3) Le cash flow disponible ajusté correspond aux flux de trésorerie liés à l’activité diminués des investissements opérationnels et du remboursement des dettes de loyers comptabilisées en application de la norme IFRS 16 (agrégats de l’état des flux de trésorerie consolidés).

(4) La trésorerie nette comprend la trésorerie et équivalents de trésorerie présentés à l'actif du bilan, minorés des découverts bancaires qui figurent dans les emprunts et dettes financières à court terme au passif du bilan. La trésorerie nette n’inclut pas les dettes de loyers comptabilisées en application d’IFRS 16.

(5) La trésorerie nette retraitée correspond à la trésorerie nette majorée des placements de trésorerie qui ne répondent pas aux critères IFRS d’équivalents de trésorerie en raison notamment de leur maturité supérieure à trois mois à l’origine et diminuée des emprunts et dettes financières.

Pièce jointe