Hermès : Invest Securities abaisse son objectif de cours

Invest Securities abaisse son objectif de cours sur Hermès de 1016 à 990 euros tout en réitérant sa recommandation Vendre. Le broker note que la Bourse a tardé à réagir à un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes. Selon le bureau d'études, la publication est sujette à questionnement alors que le redressement des ventes de la division maroquinière apparaît partiellement contraint, à +15,8% à taux de change constants après -5,4% au quatrième trimestre 2021, bien loin des tendances fortes et très équilibrées affichées par LVMH en Mode & Maroquinerie sur les mêmes périodes.



D'un point de vue géographique, et comme chez LVMH, l'Europe a surpris positivement avec une croissance de +44% qui explique environ la moitié des écarts par rapport au consensus.



Or estime le bureau d'études, ce soutien risque de s'affaiblir au deuxième trimestre dans un environnement incertain, alors que les effets de la gestion ultra restrictive du regain de pandémie en Chine sont difficiles à apprécier mais avec selon lui un risque de sous-évaluation.



Invest Securities une baisse de la croissance au-dessous du potentiel de long terme alors que la valeur reste d'une cherté absolue et relative majeures, exposée à un biais négatif face à la sensibilité des valeurs à haut multiples dans la hausse des taux d'intérêt.