HERMÈS : Jefferies entame le suivi à l'achat

Le 10 mai 2024 à 14:02 Partager

Jefferies a annoncé vendredi avoir entamé le suivi du titre Hermès avec une recommandation d'achat et un objectif de cours de 2650 euros.



Dans une note consacrée au marché de l'ultra-luxe, l'analyste souligne que le maroquinier fait partie, aux côtés de Ferrari et de Brunello Cucinelli, des 'Trois Magnifiques' qui ont vu leur course de Bourse progresser de 23% en moyenne ces 12 derniers mois, à comparer avec un repli de 12% pour le secteur du luxe dans son ensemble.



Jefferies explique ce dynamisme par la progression constante du nombre de millionnaires dans la monde, qui s'accroît en moyenne de 7% par an depuis 2000 contre une croissance moyenne de 3,1% pour le PIB mondial sur la période.



S'il juge qu'il va être difficile pour ces titres de poursuivre ces bonnes performances aux niveaux de valorisations actuels, l'intermédiaire se montre optimiste concernant l'évolution des marges d'Hermès et l'étoffement de son offre.



'Toutes nos données pointent dans le sens d'une dynamique de marque remarquable et d'une croissance solide du chiffre d'affaires au cours des trimestres à venir', souligne-t-il.



Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.