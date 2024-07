HERMÈS : Oddo BHF confirme son opinion après les résultats

Oddo BHF estime que la croissance est toujours remarquable au 2ème trimestre à près de 13%, mais la marge EBIT est tout de même en recul de près de 200 pb sur le 1er semestre.



Le chiffre d'affaires du groupe ressort à 7 504 ME et le résultat opérationnel à 3 148 ME au 1er semestre, ces chiffres se comparent à une estimation Oddo BHF de 7 383 ME et 3 067 ME (écart positif de près de 3%) et à un consensus FactSet avant publication affichant 7 488 ME et 3 189 ME indique le bureau d'analyses (l'écart sur l'EBIT est légèrement négatif).



'Les sacs tirent la croissance mais les produits plus grand public ralentissent très visiblement avec une zone Asie revenue en croissance de seulement 5% au 2ème trimestre. La croissance à tcc s'affaiblit en séquentiel en raison d'une Asie Pacifique qui freine sensiblement passant de +13.9% au 1er trimestre à +5.5% au 2ème trimestre mais les autres géographies montrent un tableau plus favorable' indique Oddo BHF.



'La zone Amériques accélère à +13.3% après +11.8% au 1er trimestre, c'est aussi le cas de l'Europe et de la France (France à +15.1% après +14.3% au 1er trimestre, Europe à 20.5% après 14.6% au 1er trimestre), enfin le Japon continue sur sa lancée à 19.5% après 25.2% au 1er trimestre'.



'Au niveau des divisions, la Maroquinerie reste en progression particulièrement forte à au T2 à 17.9% après 20.3% au T1 mais un coup d'arrêt plus visible intervient en Soie et Textile (-5.6% après +7.9% au T1) et Montres (-4.9% après +4.3% au T1). Prêt à porter Chaussures et Accessoires sort à +15.1% après +15.9% au T1 malgré le ralentissement observé en accessoires' rajoute l'analyste.



Le groupe maintient l'objectif de croissance annuelle pour la maroquinerie inchangé à c.+15%/+16%, ce qui suggère une croissance groupe pour le 2ème semestre en ralentissement par rapport au 1er semestre.



'Ces éléments nous confortent dans l'idée que la marge devrait continuer à baisser y/y sur le 2ème semestre. Sur l'exercice dans son ensemble, nous tablons désormais sur une croissance organique du CA à 13.1% contre 12.4% préc. (2ème semestre à 11.2%) et sur une marge d'EBIT atteignant 40.2% reflétant un 2ème semestre à 38.4% contre 40.2% au 2ème semestre 2023. Pour 2025, la croissance est légèrement rehaussée à 10.5% (10% préc.) pour refléter une hausse de prix qui pourrait excéder 3% avec une marge attendue sans changement à 40.3%'



Oddo BHF confirme son opinion Neutre et son objectif de cours à 2 195 E. 'Nous restons un peu moins optimistes que le consensus pour la suite. Nous pensons que les résultats du 1er semestre commencent à révéler qu'une partie de l'activité du groupe est bien sensible au cycle et que sa marge ne peut se maintenir bien au-delà des 40% dans ce contexte'.



