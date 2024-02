HERMÈS : Oddo BHF relève nettement son objectif de cours

Oddo BHF maintient sa note 'neutre' sur le titre Hermès International avec un objectif de cours relevé de 1858 à 2145 euros pour tenir compte du rehaussement des estimations et de paramètres de marché plus favorables.



Pour rappel, Hermès a publié un CA 2023 de 13 427 ME en croissance annuelle de 15,7% y/y avec un T4 à + 17,5% y/y tcc qui montre une accélération après les +15,4% observés au T3).



L'EBIT 2023 ressort à 5650 ME (marge 42,1% contre 40,5% en 2022).

'Nos prévisions CA/EBIT 2023 s'élevaient à 13 315 ME / 5495 ME', rapporte l'analyste.



Dans ce contexte, Oddo BHF indique avoir remonté sa prévision de croissance organique de 10,1% à 11,5% pour 2024. La croissance 2025 est toujours attendue à +10% avec une marge d'EBIT elle aussi ajustée en hausse de 40,1% à 40,3%.



'Ceci nous conduit à rehausser nos prévisions d'EBIT de +4% sur 2024 et +3% sur 2025', souligne le broker.



