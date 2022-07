Hermès : Stifel abaisse son objectif de cours

Stifel a réduit son objectif de cours sur Hermès de 1 250 à 1 100 euros tout en conservant sa recommandation Conserver. Le broker s'attend à une baisse des multiples de valorisation du titre. Ce dernier a chuté de 36% depuis son pic historique atteint en novembre dernier. Pour autant, l'action est valorisée à 37 fois ses bénéfices attendus en 2023, soit un niveau encore supérieur à sa moyenne sur 30 ans, de 33 fois ses bénéfices. Le bureau d'études n'intègre pas une récession mondiale en 2023 dans son scénario mais un ralentissement de l'activité.



Hermès est avec LVMH les deux sociétés au modèle économique le plus résilient dans un scénario baissier, indique l'analyste. Cependant estime-t-il, Hermès est exposé à contraction de ses multiples dans un contexte de ralentissement de la croissance mondiale et/ou de remontée des rendements obligataires.



Pour le deuxième trimestre 2022, Stifel prévoit une croissance organique de 14% après +27% au premier trimestre Le résultat opérationnel devrait s'établir à 1,98 milliard, faisant ressortir une marge de 37,1% sur l'ensemble du premier semestre.



L'intermédiaire s'attend à ce qu'Hermès soit plus résilient que la plupart de ses concurrents en Asie-Pacifique (+5% en organique au deuxième trimestre) en supposant que la Chine renoue avec une croissance positive en juin avec la réouverture progressive de Shanghai.



Ailleurs, il prévoit un trimestre fort en Europe, en particulier en France (+35% en organique) et une normalisation de la croissance organique en Amérique (+18% au deuxième trimestre contre +44% au premier trimestre).