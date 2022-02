Hermès affiche sa confiance pour 2022 après avoir relevé ses prix de 3,5% dans le monde

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de luxe Hermès s'est montré confiant vendredi pour l'année 2022, pour laquelle ses prix de vente ont été relevés de 3,5% en moyenne dans le monde, et a confirmé ses perspectives commerciales à moyen terme, après avoir enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires l'an passé.

Concernant l'exercice 2022, bien qu'il soit "encore difficile d'évaluer les impacts de la pandémie de Covid-19", "le modèle artisanal fortement intégré, le réseau de distribution équilibré, la créativité de nos collections et la fidélité de notre clientèle nous permettent d'aborder l'avenir avec confiance", a indiqué Hermès dans un communiqué.

"Nous avons relevé en janvier de 3,5% le prix de vente moyen de nos produits dans le monde afin de compenser la hausse de notre masse salariale et du coût des matières premières", a indiqué le gérant du groupe, Axel Dumas, lors d'une conférence téléphonique avec des journalistes.

"Le groupe confirme un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux" à moyen terme, a complété Hermès.

Pour l'ensemble de l'exercice 2021, le chiffre d'affaires d'Hermès s'est élevé à 8,98 milliards d'euros, en croissance de 40,6% en données publiées et de 41,8% à taux de change constants. Au quatrième trimestre, les ventes d'Hermès ont progressé de 13,3% sur un an en données publiées et de 11% à taux de change constants, à 2,38 milliards d'euros. A taux de change constants, le sellier a notamment enregistré un bond de 23,3% de son activité en Europe (dont la France) au cours des quatre derniers mois de 2021, tandis que ses ventes ont progressé moins rapidement dans les zones Asie (+5,7%) et Amériques (+10,3%) en raison des restrictions sanitaires.

L'an passé, le résultat opérationnel courant (ROC) du groupe s'est établi à 3,53 milliards d'euros, contre 1,98 milliard d'euros en 2020, soit une hausse de 78,2%. La marge opérationnelle a ainsi atteint 39,3% en 2021, contre 31% l'année précédente.

Au final, le résultat net part du groupe s'est bonifié de 77% l'année dernière, à 2,45 milliards d'euros.

Ces indicateurs sont globalement conformes aux prévisions des analystes, voire légèrement supérieurs. Selon un consensus établi par FactSet, les intermédiaires financiers tablaient en moyenne sur un résultat net de 2,36 milliards d'euros et sur un résultat opérationnel courant de 3,45 milliards d'euros pour l'exercice 2021 d'Hermès. Le chiffre d'affaires annuel était attendu à 9,01 milliards d'euros.

Le groupe a l'intention de verser un dividende de 8 euros par action au titre de l'exercice 2021. Cette proposition sera soumise au vote des actionnaires réunis en assemblée générale le 20 avril prochain. L'acompte de 2,50 euros par action qui sera versé le 23 février 2022 viendra en déduction du montant du dividende qui sera décidé par les actionnaires, a précisé Hermès.

