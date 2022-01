Hermès : chute de 5%, un analyste n'est plus à l'achat

Le titre chute de plus de 5% en fin de journée après un repli de -3,8% vendredi et de -4,7% jeudi (-13,6% en trois séances).



UBS a annoncé lundi avoir ramené sa recommandation sur le titre Hermès International de 'achat' à 'neutre' après l'envolée boursière signée par la maison de luxe en 2021.



Dans une note de recherche, le broker rappelle que le cours de l'action du maroquinier a bondi de 75% l'an dernier, une performance qui fait que le titre se traite désormais sur la base d'une prime de l'ordre de 80% par rapport à ses plus proches comparables, contre une moyenne de 64% sur cinq ans.



'Au cours de l'exercice écoulé, les ventes d'Hermès ont surpris à la hausse avec une croissance organique accumulée de plus de 30% alors que sa performance historique se situe dans la zone des 20%', souligne-t-il.



Ce dynamisme, conjugué à des gains de parts de marché, a permis au groupe d'améliorer sa rentabilité de manière 'significative', fait valoir le courtier, un niveau qu'il ne voit pas se maintenir du fait des investissements importants actuellement consentis par le groupe.



UBS - qui rehausse cependant son objectif de cours à 1610 euros contre 1475 euros précédemment - dit désormais atteindre un meilleur point d'entrée sur la valeur.





