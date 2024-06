Hermès : en forte baisse, un analyste abaisse son objectif

Le titre chute de plus de 2% alors que les analyses d'Oddo BHF ont abaissé leur objectif de cours sur la valeur.



Oddo BHF indique dans son étude du jour que le ralentissement décrit en mars en Chine se confirme, la croissance en Asie pourrait rester sous la moyenne du groupe sur le reste de 2024.



Oddo BHF confirme son opinion neutre sur la valeur mais abaisse sur objectif de cours à 2 195 E (contre 2 291 E).



' Ce ralentissement s'est bien confirmé et devrait se refléter dans l'activité du groupe au niveau du 2ème trimestre avec une zone Asie Pacifique en croissance ralentie '.



' Le ralentissement en Chine affecte plus fortement les activités Soie et textiles, Prêt à porter et accessoires et Montres tandis que les catégories comprenant les produits les plus chers (Maroquinerie et dans une certaine mesure Autres Métiers qui comprend arts de la table et joaillerie) restent sans surprise plus résilientes ' indique le bureau d'analyses.



L'analyste abaisse sa prévision de croissance pour la zone Asie Pacifique de 10% à 5% pour le 2ème trimestre et ne s'attend pas à une amélioration visible au 3ème trimestre d'où une croissance pour l'ensemble de 2024 sur la zone attendue désormais en dessous des 10% à 8,5% (il était à +14% au 1er trimestre).



La croissance du CA groupe est de ce fait abaissée de 12.2% à 10,2% sur le 2ème trimestre et de 13,6% à 12,4% pour l'ensemble de 2024.



' S'agissant de la profitabilité, nous avons abaissé notre prévision de marge EBIT S1 de 42.4% à 41.5% (baisse de -120 pb de la marge brute y/y ' indique Oddo BHF.



' Au final, la révision en baisse de nos estimations CA et EBIT ne dépasse pas 1% mais nos prévisions précédentes en matière d'EBIT étaient plus de 5% sous le consensus Visible Alpha récent '.



