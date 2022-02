Hermès: la rémunération variable des gérants en hausse de 73,2%

Les gérants d'Hermès ont renoncé à plus de 75% de leur augmentation de 41,8%, prévue par la politique de rémunération du groupe en 2022. Ainsi, ils percevront cette année une rémunération fixe effective en hausse de 10% par rapport à la rémunération fixe effective 2021. Cette renonciation intervient après deux ans de stabilité de leur rémunération fixe. La rémunération fixe 2022 de la société Émile Hermès SAS a donc été ramenée de 782 523 euros à 607 035 euros, et celle d'Axel Dumas de 2 301 950 euros à 1 785 716 euros (montants effectifs à verser après renonciation).



Le Comité RNG-RSE a apprécié l'atteinte du critère RSE applicable à 10% de la rémunération variable des gérants lors de sa réunion du 7 janvier 2022 et a constaté que les trois indices le composant étaient atteints à 100 %. Par conséquent, la rémunération variable attribuée au titre de l'exercice 2021 a été calculée par application à la rémunération variable effective versée en 2021 (au titre de l'exercice 2020) de la variation constatée du résultat consolidé avant impôt de l'exercice 2021 par rapport à celui de l'exercice 2020, soit une hausse de +73,2%.