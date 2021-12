Hermès : le titre réalise une performance de 75% sur 2021

Le titre Hermès affiche un gain de près de 75% depuis le 1er janvier 2021. Il enregistre la deuxième meilleure performance du CAC40 sur l'année après Société Générale.



Oddo BHF a réaffirmé son opinion 'surperformance' sur Hermès International et a remonté son objectif de cours de 1406 à 1660 euros, après une réunion analystes organisée par la maison de luxe 'pour mieux expliquer les fondamentaux du groupe et leur caractère unique'.



Le bureau d'études note que Hermès a réitéré tel quel son message conservateur sur la profitabilité, mais quantifié de manière plus explicite son objectif de croissance organique de l'activité, visant une croissance annuelle 'à deux chiffres'.



Le bureau d'études remet à niveau ses prévisions de CA, à des niveaux maintenant proches du consensus, mais sans rehausser visiblement les marges, l'amenant ainsi à remonter ses prévisions de profit opérationnel (EBIT) de +3,5% pour 2022 et +5,5% pour 2023.



Invest Securities a confirmé en revanche sa recommandation à vendre avec un objectif abaissé à 975 E (au lieu de 991 E) dans sa dernière étude sur le titre.



L'analyste rappelle que le CA publié par Hermès pour le 3ème trimestre 2021 a débordé à nouveau allègrement les attentes, avec une croissance organique de +31% (+40% sur 2 ans) contre +22,5% projetés par le consensus Factset (IS +20,5%).



Invest Securities souligne que toutes les zones géographiques ont participé à cette remarquable évolution de même que chacun des métiers. L'analyste a une mention particulière pour l'Europe qui fait plus fort que la croissance groupe avec un magistral +40% en organique et +19% sur 2 ans.



' Hermès demeure une icône du luxe mais le modèle du maroquinier n'est pas exempt de défauts même si son audience justifie la poursuite de l'expansion de son réseau (moins dense que celui de LV ?) avec une culture à tendance mono produit de nature à limiter les relais de croissance. Si cette pureté du modèle est une force, l'évaluation reste dissuasive alors qu'hermès ne semble en aucune façon vouloir évoluer, notamment en termes de croissance externe ' indique le bureau d'analyses.



