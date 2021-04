Hermès : nouveau rebond, les conseils des analystes

Le titre Hermès poursuit son mouvement de hausse aujourd'hui avec un gain de près de 4% sur les trois dernières séances. Invest Securities estime qu'Hermès affiche également une superbe performance d'activité pour son 1er trimestre fort d'une croissance organique de +44%.



' Le consensus est une nouvelle fois débordé, lui qui projetait seulement une croissance à TCC de +26% ! Sur un plan géographique, Hermès a spécialement brillé en Asie (Hors Japon), avec une croissance organique de +93% ' indique Invest Securities.



' Par secteurs, Maroquinerie & Mode tirent naturellement la performance vers le haut, mais l'ensemble des divisions croît fortement. Le T2 devrait encore accentuer les tendances, et dans la foulée nous relevons sans surprise nos prévisions de résultats pour le S1 et donc pour l'année 2021. Ce qui nous place une nouvelle fois au-dessus du consensus ' rajoute le bureau d'analyses.



' Cela dit, même si notre OC s'en trouve lui-même réévalué à 860E (contre 780 E), nous sommes dans l'incapacité d'entrevoir une issue à notre recommandation qui reste à la vente '.



Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Hermès International, avec un objectif de cours rehaussé à 1161 euros, contre 1022 euros précédemment.



Le bureau d'analyses rappelle que le chiffre d'affaires du premier trimestre s'établit finalement 11% au-dessus des attentes, grâce à ' l'accélération en Asie et aux USA, à la bonne résistance en Europe et au rattrapage dans les sacs '.



Dans ces conditions, Oddo remonte ses estimations de 5% sur le CA et de 1,5 % sur l'EBIT 2021 (+4% tout de même sur les années suivantes).



Hermès reste toutefois prudent s'agissant des capacités de production et de la profitabilité en 2021, rappelant que ' les effets de la pandémie restent menaçants ', avec notamment de nouvelles fermetures évoquées au Japon.





