Hermès (-6,54% à 1 890,20 euros)

Hermès a fini lanterne rouge du marché SRD, suivi de près par ses concurrents LVMH et Kering. De source de marché, Deutsche Bank a publié une note dans laquelle il juge les valorisations du secteur " élevées ", et le secteur " trop encombré ", ce qui pousse les titres à des plus hauts historiques pour la plupart, et vulnérables à un retournement brutal.