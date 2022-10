Hermès : progression de 30% des ventes à neuf mois

Hermès International annonce un chiffre d'affaires à fin septembre 2022 de 8,61 milliards d'euros, en progression de 30% à taux de change courants et de 24% à taux de change constants, 'toutes les zones géographiques affichant de très solides performances'.



Au troisième trimestre, les ventes de la maison de luxe atteignent près de 3,14 milliards, en hausse de 32,5% à taux de change courants et de 24% à taux de change constants, avec une forte dynamique dans tous les métiers.



À moyen terme, et 'malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde' qu'il reconnait, Hermès confirme un objectif de 'progression du chiffre d'affaires à taux constants ambitieux'.



