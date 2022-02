Hermès : rentabilité opérationnelle courante record en 2021

Hermès International publie au titre de l'année passée un résultat net part du groupe en croissance de 77% à 2,44 milliards d'euros et une rentabilité opérationnelle courante à son plus haut niveau historique à 39%, en amélioration de huit points par rapport à 2020.



Le chiffre d'affaires s'accroit de 41% à 8,98 milliards d'euros (+42% à changes constants), tous les métiers confirmant leur croissance, 'avec une progression remarquable des vêtements et accessoires, de l'horlogerie et des autres métiers (bijouterie et produits de la maison)'.



Lors de l'assemblée générale du 20 avril, la maison de luxe proposera de fixer le dividende pour 2021 à huit euros par action. L'acompte de 2,50 euros, qui sera versé le 23 février, viendra en déduction du dividende qui sera décidé par l'AG.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.