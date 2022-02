Hermès : repli des ventes de Maroquinerie-Sellerie au quatrième trimestre

Hermès a réalisé au quatrième trimestre 2021 un chiffre d'affaires de 2,38 milliards d'euros, en hausse de 11% à taux de change constants. Par rapport au dernier trimestre 2019, la croissance organique atteint 28,4% à taux de change constants. Les ventes de la principale branche du groupe, la Maroquinerie-Sellerie, ont reculé de 5,4% à taux de change constants à 1,015 milliard, pénalisées par des contraintes capacitaires. Sur l'année, le chiffre d'affaires ressort à 8,982 milliards, en hausse de 41,8% à taux de change constants. Les ventes de la Maroquinerie-Sellerie ont grimpé de 28,9%.



La demande est très soutenue, tant pour les nouveaux sacs, comme Della Cavaleria et le 24/24, que pour les classiques de la maison. L'augmentation des capacités de production se poursuit, avec l'ouverture de la maroquinerie de Louviers (Eure) en 2022, celle de la Sormonne (Ardennes) en 2023 et un nouveau site à Riom (Puy-de-Dôme) à l'horizon 2024. Hermès continue de renforcer son ancrage territorial en France et de développer l'emploi.



Le résultat opérationnel courant, en croissance de 78%, s'élève à 3,53 milliards contre 1,981 milliard en 2020.



Grâce à des taux d'écoulement des collections remarquables et un effet de levier exceptionnel, la rentabilité opérationnelle courante atteint son plus haut niveau historique à 39% et gagne 8 points par rapport à 2020 et 5 points par rapport à 2019.



Le résultat net consolidé part du groupe s'établit à 2,445 milliards (27% des ventes), en hausse de 77%.



Hermès a fixé le dividende à 8 euros par action. L'acompte de 2,50 euros qui sera versé le 23 février 2022, viendra en déduction du dividende.