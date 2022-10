Hermès voit ses ventes bondir au troisième trimestre

Paris (awp/afp) - Le groupe de luxe Hermès a continué à connaître une "belle dynamique" au troisième trimestre 2022 en réalisant 3,14 milliards d'euros (30,9 milliards de francs suisses) de ventes, soit un bond de 32,5% sur un an, portées par l'ensemble des métiers, a-t-il annoncé jeudi.

"Nous poursuivons avec confiance et prudence le renforcement de notre modèle intégré, ancré en France et créateur d'emplois", déclare Axel Dumas, gérant du sellier-maroquinier, cité dans un communiqué.

Hermès en profite pour confirmer un objectif de progression du chiffre d'affaires à taux constants "ambitieux" à moyen terme, sans le chiffrer, et ce "malgré les incertitudes économiques, géopolitiques et monétaires dans le monde".

Le chiffre d'affaires trimestriel, en hausse de 24% à taux de change constant, est supérieur aux attentes des analystes.

Le chiffre d'affaires sur neuf mois s'élève à 8,6 milliards d'euros (+30% à taux de change courants et +24 % à taux de change constants).

Toutes les zones géographiques affichent de "très solides performances".

L'Asie, hors Japon, progresse de 21% à taux de change constants avec un fort rebond de 34% au troisième trimestre. "Les ventes en Grande Chine (Chine continentale, Hong Kong, Taïwan, Macao) ont fortement rebondi, malgré les fermetures temporaires liées aux contraintes sanitaires", souligne Hermès.

Le Japon progresse de 21% sur 9 mois grâce à la clientèle locale. L'Amérique (+28% sur 9 mois) poursuit sa progression au troisième trimestre".

L'Europe hors France (+25%) et la France (+28%) ont profité de la reprise des flux touristiques.

"On a bénéficié du retour des Américains, de la clientèle du Moyen-Orient et de la clientèle d'Asie du sud qui sont venues se rajouter à la clientèle locale", a détaillé Éric du Halgouët, directeur général finances de Hermès lors d'une conférence téléphonique avec la presse.

Cette progression des ventes concerne tous les métiers du groupe "avec une progression remarquable des Vêtements et Accessoires, de l'Horlogerie et des Autres métiers au troisième trimestre".

La croissance de la Maroquinerie-Sellerie (+13%), coeur de métier de Hermès, a bénéficié du fort rebond de la Grande Chine au 3e trimestre. Pour faire face à cette demande, cinq projets de maroquineries sont en cours.

La division Vêtement et Accessoires progresse de 38%, le métier Soie et Textiles de 27%, les Parfum et Beauté de 18%, l'Horlogerie de 55% et les autres métiers de 31%.

Hermès "accélère ses recrutements au second semestre" et rappelle qu'après l'augmentation de 100 euros bruts mensuels annoncé en janvier en France afin de limiter les effets de l'inflation (en complément des augmentations annuelles et la prime exceptionnelle de 3000 euros versée à tous les collaborateurs du groupe en février), le groupe "a augmenté à nouveau de 100 euros bruts mensuels l'ensemble des salaires en Europe à compter de juillet".

afp/jh