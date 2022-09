L'Europe tente un rebond avant les décisions de la Fed

PARIS, 20 septembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes ont ouvert en hausse mardi en profitant de la clôture positive de Wall Street la veille mais certaines ont réduit la progression de leurs gains après l'annonce d'une hausse de taux plus forte qu'attendu en Suède, à la veille des décisions de la Réserve fédérale américaine. À Paris, le CAC 40 , qui était tombé lundi sous les 6.000 points en séance pour la première fois depuis la mi-juillet, gagne ainsi 0,23% à 6075,45 vers 07h45 GMT après être remonté à 6.118,25. À Londres, où les marchés étaient restés fermés lundi, le FTSE 100 prend 0,71% et à Francfort, le Dax avance de 0,3%. L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,45%, le FTSEurofirst 300 de 0,55% et le Stoxx 600 , qui vient d'enchaîner cinq séances de baisse, progresse de 0,21% après un bref passage dans le rouge. Les contrats à terme sur les principaux indices américains préfigurent pour l'instant une poursuite du rebond, mais celui-ci pourrait rester limité en attendant les décisions du Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed. Alors que les chiffres supérieurs aux attentes de l'inflation aux Etats-Unis avaient incité certains investisseurs à intégrer la possibilité d'une hausse de taux de 100 points de base, l'hypothèse d'un relèvement de 75 points est désormais largement privilégiée, avec une probabilité estimée de 83% selon le baromètre en temps réel FedWatch . En Suède, la Riksbank a surpris les marchés en optant pour une hausse d'un point de pourcentage, qui porte son taux directeur à 1,75%. Les rendements des bons du Trésor américain prennent autour de deux points de base, à 3,5101% pour le dix ans et 3,9707% pour le deux ans. La hausse est plus marquée en Europe après l'annonce de la Riksbank et celle d'une hausse record et plus forte qu'attendu des prix à la production en Allemagne : le deux ans allemand a inscrit un plus haut de 11 ans à 1,684%. Ce contexte continue de profiter aux banques européennes, dont l'indice Stoxx s'adjuge 1,61%. Les valeurs du luxe profitent par ailleurs de la perspective d'un nouvel allègement des restrictions sanitaires en Chine. : à Paris, Kering (+1,69%), Hermès (+1,21%) et LVMH (+0,84%) figurent dans le peloton de tête du CAC 40. Dans l'actualité des résultats, le groupe allemand Henkel gagne 1,35% après avoir relevé sa prévision de croissance organique 2022 tandis que Kingfisher perd 5,62% après ses résultats semestriels. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Kate Entringer)