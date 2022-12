La valeur du jour à Paris - Hermès et le spectre du retour du Covid-19

Hermès recule de 1,95% à 1456 euros pour la dernière séance de l'année 2022. Tout le secteur du luxe, à l'image de LVMH (-1,06%) et de Kering (-0,83%) est en repli. Ces valeurs, intimement liées au marché chinois, ont un temps profité de l'annonce de la réouverture de la Chine. Le pays mettra fin le 8 janvier aux quarantaines obligatoires à l'arrivée dans le territoire, dernier vestige de sa stricte politique sanitaire du "zéro Covid" qui l'isolait depuis près de trois ans.La Commission de la Santé, qui fait office de ministère, a indiqué qu'elle ne considérait plus le Covid-19 comme une "pneumonie" mais comme une maladie "contagieuse" moins dangereuse, ce qui ne justifie plus les quarantaines.Cette nouvelle a entraîné un bond des recherches en ligne pour des vols vers l'étranger, ont rapporté les médias d'État.La reprise des voyages pourrait donner un coup de pouce à l'économie mondiale, mais aussi propager le coronavirus au-delà des frontières chinoises.L'inquiétude grandit à l'étranger, et de plus en plus de pays, dont l'Italie et l'Espagne en Europe, mais aussi les Etats-Unis et l'Inde ont mis en place des contrôles aux frontières.