Le point sur les changements de recommandations à Paris

31 octobre (Reuters) - Principaux changements de recommandations et/ou d'objectifs de cours enregistrés lundi à Paris.



* SAFRAN - Citigroup abaisse sa recommandation à "neutre" contre "acheter" et J.P. Morgan relève son objectif de cours à 160 euros contre 140 euros.



* REMY COINTREAU - Morgan Stanley abaisse son objectif de cours à 145 euros contre 155 euros.



* KERING - Citigroup abaisse son objectif de cours à 679 euros contre 716 euros et Jefferies à 565 euros contre 605 euros.



* HERMES - Citigroup relève son objectif de cours à 1470 euros contre 1393 euros.



* SODEXO - Deutsche Bank relève son objectif de cours à 105 euros contre 94 euros.



* BELIEVE - HSBC abaisse son objectif de cours à 14 euros contre 21 euros. (Rédaction de Gdansk, édité par Matthieu Protard)