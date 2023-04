Les Bourses mitigées, sur fond de craintes de récession américaine

Paris (awp/afp) - Les Bourses sont mitigées jeudi avec la résurgence des craintes de récession aux Etats-Unis. Les investisseurs sont aussi occupés par les premières salves de résultats d'entreprises au 1er semestre en Europe.

En Asie, Tokyo a progressé de 0,26%, mais les Bourses chinoises ont fini dans le rouge en dépit du rebond des exportations de la Chine en mars pour la première fois depuis six mois. Shanghai a cédé 0,3%.

Hong Kong reculait de 0,15% vers 10h00, affectée par les pertes dans le secteur technologique après que le Financial Times a rapporté que le géant japonais des investissements dans les nouvelles technologie SoftBank Group aurait pris des dispositions pour vendre la majeure partie de sa participation restante dans le groupe chinois Alibaba.

En Europe, le bond des ventes trimestrielles de LVMH soutenait la cote parisienne (+0,90%), qui a établi un record absolu en points pour la troisième séance consécutive, tandis que les places de Francfort (+0,26%), Londres (+0,07%) et Milan (-0,14%) étaient plus timorées. Vers 10h2, l'indice SMI de la Bourse suisse progressait de 0,29%.

Wall Street a fini dans le rouge mercredi après que l'équipe d'économistes de la Réserve fédérale américaine a estimé que les récentes difficultés bancaires pouvaient mener "à une légère récession aux Etats-Unis", selon le procès-verbal de la dernière réunion monétaire de la Fed en mars. L'inflation aux États-Unis a ralenti à 5% sur un an en mars, faisant mieux que prévu, et s'inscrit ainsi à son plus bas niveau depuis presque deux ans, selon l'indice des prix CPI. Mais l'inflation excluant les prix de l'énergie et de l'alimentation a accéléré à 5,6% contre 5,5% en février.

Tant que cette partie de l'inflation ne fléchit pas, difficile pour la Fed d'opter pour un message plus souple sur son durcissement monétaire à l'oeuvre depuis un peu plus d'un an pour réduire l'inflation. La tendance du jour sera dictée par une autre composante de l'inflation, l'indice des prix à la production aux Etats-Unis, avant de se focaliser vendredi sur les résultats de quatre géants de services financiers américains, dont JPMorgan et Citibank.

"Il y a un certain optimisme vis-à-vis des prix qui vont dans la bonne direction avec une inflation qui ralentit" et "la place pour une douce illusion dont se bercent les marchés qui continuent de miser sur la perspective d'ici à la fin de l'année de réductions de taux" de la Banque centrale américaine, souligne Michael Hewson analyste chez CMC Markets.

LVMH donne le ton

La croissance des ventes du géant du luxe LVMH, bien supérieure aux prévisions des analystes, faisait parader la première capitalisation européenne (+4,58%), à son plus haut historique. A Paris, Hermès prenait aussi 3,14%, Kering 1,71%, tandis qu'ailleurs en Europe Richemont prenait 3,96% et Burberry 1,92%.

L'inflation coûte cher à Tesco

Le géant britannique des supermarchés Tesco (+1,05% vers 07H35 GMT) a vu son bénéfice net annuel divisé par deux sur son exercice décalé 2022-23, plombé par l'inflation qui conduit les consommateurs à se serrer la ceinture et fait s'envoler les coûts.

Givaudan envivré de parfum

Le numéro un mondial des parfums et arômes Givaudan (+0,6% vers 10h20) a publié un chiffre d'affaires en très léger repli au premier trimestre, mais a nettement surpassé les attentes dans la parfumerie.

Sunac plonge à son retour en Bourse

Sunac, l'un des principaux promoteurs immobiliers de Chine, a subi jeudi un plongeon record pour son retour en Bourse, après un an de suspension de son cours, un nouveau coup dur pour ce secteur en difficulté. L'action du groupe s'effondrait de plus de 53% à la Bourse de Hong Kong.

Du côté des devises et du pétrole

Sur le marché des changes, le dollar se stabilisait face au yen, valant 133,09 yens vers 09h25 et face à l'euro qui valait 1,10 dollar pour un euro, contre 1,0992 dollar mercredi.

Sur le marché du pétrole, le baril de WTI américain ne bougeait guère non plus (-0,02% à 83,21 dollars vers 09h35 et le baril de Brent de la mer du Nord (-0,07% à 87,27 dollars).

afp/vj