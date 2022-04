Les actions européennes atteignent leur plus bas niveau depuis près d'une semaine en raison des inquiétudes mondiales

L'indice paneuropéen STOXX 600 a chuté de 1,1% à 0713 GMT, faisant écho à la faiblesse des actions asiatiques, les banques étant parmi les plus touchées.

Les principaux créanciers allemands, Deutsche Bank et Commerzbank, ont chuté de près de 8 % après qu'un investisseur non déclaré a vendu des participations de plus de 5 %, selon un teneur de livres.

Les valeurs de luxe exposées à la Chine, telles que LVMH, Kering et Hermes, ont chuté de 1 à 2 %, la Chine étant confrontée à sa pire épidémie de COVID-19 depuis deux ans.

L'appétit pour le risque a été davantage entamé alors que les rendements américains ont continué à grimper avant les données sur l'inflation qui devraient montrer que les prix à la consommation ont augmenté le plus depuis quatre décennies.

Parmi les valeurs individuelles, le groupe de défense italien Leonardo a augmenté de 3,1 %, la Deutsche Bank ayant relevé le titre à "acheter" en raison des prévisions d'augmentation des dépenses de défense sur les principaux marchés de la société.