Les actions montent grâce à la Chine

PARIS, 27 décembre (Reuters) - Les principales Bourses européennes montent en début de séance mardi, l'optimisme des investisseurs étant alimenté par une nouvel mesure d'assouplissement des mesures contre le COVID-19 en Chine.



À Paris, le CAC 40 gagne 1,11% à 6.577,01 points vers 08h20 GMT à Francfort, le Dax avance de 0,8%.



L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,78%, le FTSEurofirst 300 de 0,43% et le Stoxx 600 de 0,57%.



La séance devrait être plus calme qu'à l'accoutumée en raison de l'absence d'une partie des investisseurs pour les vacances de fin d'année.



Les principaux marchés chinois ont signé leur plus forte progression quotidienne depuis trois semaines après l'annonce lundi par la Commission nationale de la santé de la fin de la quarantaine imposée aux voyageurs entrants en Chine.



Pékin va également rétrograder la gravité du COVID-19, le virus responsable de la maladie étant devenue moins virulent.



"Cela marque une nouvelle étape importante dans la réouverture de la Chine, notamment au reste du monde, malgré le récent pic des cas d'infection locale", ont écrit les analystes de JPMorgan dans une note.



Ces informations profitent aux valeurs du luxe, particulièrement exposées au marché chinois: Kering , Hermès et LVMH gagnent de 1,46% à 2,03%, parmi les plus fortes progressions du CAC 40.



Le secteur minier et celui de l'énergie prennent 1,22% et 1,5% respectivement, les cours des matières premières ayant bondi dans l'espoir d'une reprise de la demande en Chine. (Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)