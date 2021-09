Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris rebondissait de 1,36% mardi dans les premiers échanges, au lendemain d'une forte baisse causée par les inquiétudes autour de la solvabilité du géant immobilier chinois Evergrande, et avant le début de la réunion de la réserve fédérale américaine.

L'indice vedette CAC 40 progressait de 88,56 points à 6.544,37 points vers 10h00. La veille, il avait fini en forte baisse de 1,74%.

Après un lundi tumultueux, l'heure est à l'apaisement sur la cote Parisienne. Si les craintes autour du géant immobilier chinois persistent, les indices montrent une nouvelle fois "leur résilience dans ce type de situation", écrivent les analystes de Saxo Banque.

La Bourse de Hong Kong s'est aussi stabilisée mardi tandis que le président du géant de l'immobilier a affirmé à son personnel que son groupe "sortirait bientôt de sa période la plus sombre", a rapporté un média d'État.

La solvabilité d'Evergrande, qui croule sous une dette de 300 milliards de dollars, n'est pas le seul doute qui a traversé les marchés lundi.

La course contre la montre est lancée au Congrès américain, pour trouver un accord sur le plafond de la dette et éviter aux Etats-Unis de faire défaut, ce qui aurait des conséquences gravissimes sur l'économie américaine, mais aussi mondiale.

Toutefois, "à ce stade, nous ne considérons pas que ces facteurs de risques", à savoir le plafond de la dette américaine et la crise Evergrande, "pourraient faire dérailler durablement les marchés américains et européens, qui bénéficient encore du fort soutien de la Fed et de la BCE", détaille pour sa part Tangi le Liboux, analyste d'Aurel BGC.

"Sans le parapluie du +quantitative easing+" des institutions monétaires, le rachat massif d'actifs, "il pourrait en être autrement. Mais c'est une question pour 2022", continue-t-il.

La Réserve fédérale américaine(Fed) tient à partir de mardi et jusqu'à mercredi sa réunion monétaire. Les investisseurs s'attendent à ce qu'elle précise les modalités et le calendrier de la réduction progressive de son soutien au marché financier, par des rachats d'actifs massifs.

Le président Jerome Powell a amorcé à la fin d'août ce "tapering", mais les marchés ne pensent pas qu'il commencera avant novembre.

Vivendi plonge, Universal bondit

Le titre de Vivendi plongeait de 13,58% à 11,26 euros, le jour de l'introduction en Bourse de son ex-filiale Universal Music Groupe. Celle-ci, cotée à Amsterdam, bondissait de près de 35% lors des premiers échanges par rapport à son prix de référence fixé lundi.

Le luxe souffle

Les valeurs du luxe, sensibles à l'actualité en Chine, retrouvaient le haut de l'indice CAC 40. LVMH progressait de 2,25% à 632,70 euros, Hermès de 1,59% à 1.278 euros et Kering de 1,11% à 635,70 euros.

