Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a repris des couleurs mardi (+1,86%) grâce à l'apaisement des tensions entre la Russie et l'Ukraine qui focalisait l'attention des investisseurs et reléguait au second plan une mesure de l'inflation mi-figue, mi-raisin aux États-Unis.

L'indice CAC 40 a gagné 127,77 points, à 6.979,97 points, et repris une partie du terrain perdu lundi (-2,27%) et vendredi (-1,27%).

"Les marchés remontent en même temps que la probabilité de conflit s'éloigne" en Ukraine, a observé Valentin Bulle, gérant actifs chez Dôm Finance.

"Mais ce rebond est technique et les investisseurs restent confrontés au problème de fond qui est celui de l'inflation et de la remontée des taux", tempère le spécialiste interrogé par l'AFP.

Paris, Berlin et l'Otan ont noté mardi un premier signe "positif" après l'annonce d'un retrait partiel des forces russes déployées autour de l'Ukraine, qui font craindre depuis des semaines une invasion et une guerre d'ampleur.

Ces dernières semaines, les tensions entre Russes et Occidentaux ont renforcé la volatilité des marchés actions et l'incertitude autour de l'approvisionnement en gaz naturel. Elles ont aggravé les craintes concernant l'inflation et les taux d'intérêt.

Sur le marché de la dette souveraine, les rendements poursuivaient leur mouvement de hausse mardi dans la perspective d'un relèvement des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine en mars,

Les prix de gros aux États-Unis, une mesure de l'inflation qui prend en compte les prix du point de vue des fabricants et vendeurs, ont augmenté de 1% en janvier par rapport à décembre, enregistrant leur plus forte hausse depuis mai 2021. Toutefois, la hausse des prix sur un an (+9,7%) a elle ralenti, une première depuis avril 2020.

Remontée du luxe et de l'automobile

Le secteur du luxe, qui représente environ un quart de la cote Parisienne, a rattrapé son retard pris la veille, à l'instar de Hermès (+5,44% à 1.251 euros, plus forte hausse de l'indice), LVMH (+3,58% à 694 euros) et Kering (+2,48% à 631,50 euros).

Le segment automobile a également repris de la vigueur avec Renault (+5,45% à 36,26 euros) et Stellantis (+4,15% à 17,02 euros).

Engie retrouve les bénéfices

Engie, qui a dégagé de confortables bénéfices en 2021, profitant notamment des prix élevés de l'énergie, s'est montré optimiste pour les années à venir, tablant sur une progression régulière de ses résultats. Après avoir ouvert en hausse, le titre a finalement cédé 0,48% à 14,23 euros.

Capgemini fête une année "record"

Le groupe informatique Capgemini a réalisé une année "record" en 2021, mais prévoit un léger ralentissement de la croissance de son chiffre d'affaires, désormais anticipée dans une fourchette de 8 à 10% (à taux de changes constants). Le titre a perdu 3,29% à 186,75 euros.

Eiffage obtient un contrat

Un groupement composé d'Eiffage (+1,58, 97,52 euros), spécialiste du BTP, et d'Arcade-VYV, spécialiste de l'habitat, a annoncé lundi la signature d'un contrat de plus de sept milliards d'euros étalé sur 35 ans pour gérer le parc de logements français du ministère des Armées.

