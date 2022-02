HERMÈS

Sharon MacBeath et Agnès de Villers

nommées au Comité exécutif d’Hermès

Paris, le 21 février 2022

Axel Dumas, Gérant d’Hermès et membre de la sixième génération, a fait le choix d’élargir la composition du Comité exécutif et de l’enrichir de nouvelles personnalités et expertises, à compter

du 1er mars 2022 :

Sharon MacBeath, en tant que Directrice des Ressources Humaines groupe. D’origine écossaise, Sharon MacBeath est entrée dans la maison en juin 2019. Elle a consacré toute sa vie professionnelle aux ressources humaines dans de grandes entreprises internationales du secteur de la distribution, des services et de l’industrie. Elle a également été membre du Conseil de Surveillance du groupe et de ses Comités de gouvernance.





Afin de contribuer à la croissance durable d’Hermès et au développement pérenne des organisations à travers le monde, Sharon MacBeath a insufflé une nouvelle dynamique aux ressources humaines et porte l’ambition de cultiver un projet humain collectif et singulier propice à l’accomplissement et à la réussite de chacun.

Agnès de Villers, en tant que Présidente Directrice Générale d’Hermès Parfum et Beauté. Guidée par la recherche de sens, et par la volonté affirmée de travailler sur le beau et le vrai, Agnès de Villers a dédié tout son parcours professionnel aux parfums et à la beauté. Son expertise la conduit de grands groupes internationaux de cosmétiques à de plus petites structures à l’expérience sensible et très enrichissante. Agnès de Villers rejoint Hermès en 2015 pour intensifier la démarche d’artisan et d’artiste des parfums de la maison. Elle lance en mars 2020 le 16e métier du groupe : la beauté, un nouveau territoire aux multiples expressions, véritable relais de croissance pour le groupe.





Étape importante pour le développement d’Hermès, cette double nomination témoigne de l’élargissement des compétences et des personnalités au sein du Comité exécutif. Portée par son énergie créative, Hermès poursuit une croissance ambitieuse tournée vers l’avenir et partagée par l’ensemble des métiers et des marchés.

Les fonctions des neuf autres membres du Comité exécutif restent inchangées.

https://finance.hermes.com/fr/direction-du-groupe/ .

Depuis 1837, Hermès reste fidèle à son modèle artisanal et à ses valeurs humanistes. La liberté de création, l’esprit d’innovation, la recherche permanente des plus belles matières, la transmission des savoir-faire d’excellence et l’esthétique de la fonction forgent la singularité d’Hermès, maison d’objets créés pour durer. Maison familiale indépendante qui exerce seize métiers, Hermès s’attache à conserver l’essentiel de sa production en France au sein de ses 52 manufactures et sites de production tout en développant son réseau de plus de 300 magasins dans 45 pays.

Le groupe emploie près de 17 600 personnes dans le monde, dont près de 11 000 en France, parmi lesquelles près de

6 000 artisans*. Hermès est dirigé depuis 2013 par Axel Dumas, membre de la 6e génération.

Fondée en 2008, la Fondation d’entreprise Hermès soutient des projets dans les domaines de la création artistique, de la formation et de la transmission des savoir-faire, de la biodiversité et de la préservation des environnements.

* Au 31 décembre 2021





