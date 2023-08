Hero Motocorp Ltd est le 1er constructeur mondial de motocycles. Le CA par activité se répartit comme suit : - vente de motos (88,2%) : 7,6 millions d'unités vendues en 2017/18 ; - vente de pièces détachées (8,4%) ; - autres (3,4%) : notamment prestations de services. A fin mars 2019, le groupe dispose de 7 sites de production implantés en Inde (5), au Bangladesh et en Colombie. La commercialisation des produits est assurée par un réseau de plus de 6 500 concessionnaires et points de vente situés en Inde. 97,1% du CA est réalisé en Inde.

Secteur Fabricants de voitures et camions