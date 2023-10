Hero MotoCorp Limited a annoncé la nomination de Priyanka Tanwar au poste de responsable des affaires générales. Auparavant, elle était présidente et directrice du conseil d'administration pour l'Asie de la Toilet Board Coalition, et avant cela, elle était responsable de la communication et de la responsabilité d'entreprise pour l'Asie chez LIXIL. Elle a également été directrice principale des affaires générales et de la communication chez Snapdeal, ainsi que consultante, conférencière et facilitatrice en matière de leadership.

Elle a commencé sa carrière en tant que présentatrice de programmes à AIR, puis est devenue rédactrice chez Profile Advertising. Elle a été journaliste à Hindustan Times et journaliste stagiaire à Aajtak. Elle a été reporter à Doordarshan et responsable de la communication chez IBM.

Elle a été vice-présidente et responsable des affaires générales à la Barclays, où elle est restée cinq ans. Elle a étudié à l'Indian Institute of Mass Communication et au Lady Shri Ram College.