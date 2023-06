INDIA STOCKS-Financials lead slide in Indian shares ahead of Powell's testimony

Les indices boursiers indiens Nifty 50 et Sensex ont reculé mardi, entraînés par une baisse des valeurs financières à forte pondération, alors que la prudence prévalait sur les actions mondiales à un jour du témoignage du président de la Réserve fédérale américaine Jerome Powell devant le Congrès.

L'indice Nifty a perdu 0,24% à 18 711 à 10h05 IST, tandis que l'indice de référence S&P BSE Sensex a perdu 0,32% à 62 963,33.

Huit des 13 principaux indices sectoriels ont reculé, les valeurs financières perdant 0,5 %.

Les indices plus larges ont surperformé leurs homologues plus grands, les valeurs moyennes ayant peu changé et les petites valeurs ayant gagné 0,2 %.

"De multiples facteurs tels que les craintes croissantes concernant la croissance chinoise, l'anxiété liée au témoignage de Powell et le retard de la mousson ont incité à la prudence", a déclaré Prashanth Tapse, vice-président senior (recherche) chez Mehta Equities.

Les marchés asiatiques ont chuté en raison des craintes que la dernière réduction des taux d'intérêt de la Chine n'entraîne une baisse des prix.

baisse des taux

ne suffise pas à stimuler la croissance économique. Les actions de Wall Street étaient fermées lundi en raison d'un jour férié fédéral.

M. Powell doit s'exprimer devant le Congrès sur la politique monétaire mercredi et jeudi. Les traders estiment à près de 75 % la probabilité d'une hausse des taux de 25 points de base par la Fed lors de sa réunion de juillet, après une pause en juin.

Parmi les valeurs individuelles, IIFL Securities

a perdu

15% après que l'autorité indienne de régulation des marchés a interdit à son unité de courtage en bourse d'accueillir de nouveaux clients pendant deux ans, en raison d'allégations d'utilisation abusive des fonds des clients.

Hero MotoCorp a perdu plus de 1 % et figure parmi les principaux perdants du Nifty 50. Les actions du fabricant de véhicules à deux roues ont chuté pendant cinq séances consécutives en raison de l'enquête menée par le ministère des affaires sociales sur des allégations de détournement de fonds.

détournement présumé de fonds

. Hero MotoCorp a également été le principal perdant de l'indice automobile, avec une baisse de 0,5 %.

D'autre part, HDFC Asset Management Company

a gagné

plus de 7 % grâce à des rapports médiatiques indiquant que la société britannique Abrdn plc vendra des actions de la société.