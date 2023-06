L'acteur américain oscarisé Alan Arkin meurt à 89 ans - Variety

Alan Arkin, un acteur américain polyvalent et prolifique qui s'est illustré dans des rôles comiques et dramatiques et a remporté un Oscar pour son rôle de grand-père héroïnomane dans le film "Little Miss Sunshine" en 2006, est décédé à l'âge de 89 ans, a rapporté Variety vendredi, citant une déclaration de sa famille.