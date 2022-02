Les actions indiennes chutent en raison du poids de Bajaj Finance, tandis que les créanciers publics progressent.

L'indice de référence NSE Nifty 50 était en baisse de 0,35% à 17 455,65, à 0359 GMT, tandis que le S&P BSE Sensex a glissé de 0,35% à 58 441,57.

Les marchés obligataires et des devises de l'Inde étaient fermés lundi en raison d'un jour férié dans l'État du Maharashtra.

Parmi les valeurs, le créancier non bancaire Bajaj Finance a glissé de 2 % et a été l'une des principales causes de la baisse des indices, tandis que le sous-indice Nifty Auto a reculé de 1 %.

Dans le même temps, State Bank of India, le plus grand créancier de l'Inde, a augmenté de 1,7 % après avoir annoncé un bénéfice plus important que prévu pour le troisième trimestre, tandis que son homologue plus petit, Bank of Baroda, a bondi de 4,9 % après avoir plus que doublé son bénéfice trimestriel.

La grande entreprise sidérurgique Tata Steel a grimpé de 2,4 % après avoir dépassé les estimations de son bénéfice trimestriel.