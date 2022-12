Les actions indiennes devraient ouvrir en baisse après une hausse de 8 jours

Les contrats à terme sur les actions indiennes NSE cotées à la bourse de Singapour étaient en baisse de 0,30% à 18 919 à 07h45 IST.

Les actions de Wall street ont clôturé en baisse dans la nuit de jeudi à vendredi, les investisseurs digérant les principales données économiques et attendant les chiffres de l'emploi non agricole aux Etats-Unis, qui doivent être publiés plus tard dans la journée.

Les marchés asiatiques ont également reculé, l'indice MSCI Asia ex-Japan perdant 0,26 %. [MKTS/GLOB]

Les prix du pétrole ont reculé par rapport aux sommets de la session, après avoir augmenté en raison de la faiblesse du dollar et des espoirs d'une amélioration de la demande de carburant en Chine après que le pays ait assoupli les restrictions COVID-19 dans deux grandes villes, avant la réunion de l'OPEP+ de dimanche. [O/R]

Jeudi, les actions indiennes ont prolongé leur hausse pour une huitième session consécutive, le S&P BSE Sensex augmentant de 0,29 % pour clôturer à 63 284,19 et l'indice NSE Nifty 50 ajoutant 0,29 % pour s'établir à 18 812,50.

Les investisseurs institutionnels étrangers ont vendu pour 15,66 milliards de roupies indiennes (192,95 millions de dollars) d'actions jeudi, tandis que les investisseurs nationaux ont acheté pour 26,65 milliards de roupies (328,36 millions de dollars) d'actions, selon les données provisoires du NSE.

Les actions à surveiller :

** Reliance Industries, ONGC, GAIL : Le gouvernement a réduit de moitié l'impôt sur les bénéfices exceptionnels sur le brut domestique à 4 900 roupies par tonne et la taxe sur les exportations de diesel à 6,5 roupies par litre.

** Mazagon Dock, Cochin Shipyard, Garden Reach Shipbuilders : L'Inde envisage de proposer des subventions en espèces, une baisse des impôts et d'autres incitations pour aider l'industrie de la construction navale, rapporte Reuters, citant deux sources gouvernementales.

** Hero MotoCorp : La société a vendu 390 932 unités en novembre 2022, soit une hausse de 12% en glissement annuel.

** NMDC : Le gouvernement invite les expressions d'intérêt pour céder 50,79% des parts de NMDC Steel.

** Yes Bank : La RBI autorise Advent et Carlyle à prendre une participation de 9,99% chacune dans le créancier, sous condition.

(1 $ = 81,1600 roupies indiennes)